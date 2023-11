„Lernen oder nicht?“

Bruneck – Der erfolgreichen Auftaktveranstaltung „Leben oder nicht?“ folgt der nächste Abend der sechsteiligen, öffentlich zugänglichen Veranstaltungsreihe „Gesunde Psyche, gesundes Land“. Am 22. November geht es im NOI-Techpark Bruneck um das Thema Aufmerksamkeitsdefizit im Kindes- und Erwachsenenalter.

Zappelphilipp oder Traumsuse? Die Zuschreibungen sind verniedlichend, der Leidensdruck Betroffener hoch. Lernen? Bei vier Prozent der Kinder im Grundschulalter ist dies erschwert. Sie haben biochemisch weniger Dopamin im Gehirn zur Verfügung, können deshalb nicht so leicht geistig fokussieren, werden zappelig oder verträumt. Jungen sind zehnmal häufiger von einem Aufmerksamkeitsdefizit betroffen. Auch wenn sich bis zum Ende der Pubertät die Schwierigkeit auswachsen kann, haben sich schwierige Verhaltensweisen bereits eingespielt bzw. bleiben im Erwachsenenalter aufrecht.

„Die Diagnose AD(H)S ist in vielen Fällen eine große Erleichterung, da sich neue Antworten aus der Frage ‚Warum?‘ ergeben. Warum man zum Beispiel gewisse Aufgaben einfach nicht zu Ende bringen kann, häufig so überreizt reagiert oder das Chaos in Person ist“, erklärt Sabine Cagol, Psychotherapeutin und Präsidentin der IARTS Sozialgenossenschaft, die für das inhaltliche Konzept der Veranstaltungsreihe „Gesunde Psyche, gesundes Land“ verantwortlich zeichnet. Gemeinsam mit Roger Pycha, Primar an der Psychiatrie Brixen, formuliert sie den Grundgedanken: Betroffene, Angehörige und namhafte Referenten nehmen zusammen als Experten am Podium Platz.

In Schule und später im Beruf sind Menschen mit Aufmerksamkeits- und Lernstörungen stark benachteiligt. Wie können wir sie auffangen, welche Chancen ihnen bieten? Wie umgehen mit solchen Beeinträchtigungen?

Darüber diskutieren ein Betroffener und eine Mutter als Angehörige, Verena Pescolderung, Leiterin der EOS, Fachambulanz für die Psychosoziale Gesundheit im Kindes- und Jugendalter Bruneck, und Markus Huber, Primar der Psychiatrie Bruneck, Kinderpsychiater und Psychotherapeut.

Moderiert wird der Abend im NOI-Techpark von Roger Pycha. Seine Aufgabe wird es sein, das Publikum an der Diskussion zu beteiligen und gemeinsame Antworten auf die Frage zu suchen: Wie können wir in Zukunft besser mit Aufmerksamkeitsstörungen umgehen?

Die Veranstaltungsreihe „Gesunde Psyche, gesundes Land“ hat es sich zum Ziel gesetzt, Themen im Feld der Psychischen Gesundheit begreifbar zu vermitteln und in der Bevölkerung besprechbar zu machen. Die Präventionskampagne entstand auf Initiative der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern und wird von weiteren 5 Bezirksgemeinschaften mitgetragen. Die weiteren Veranstaltungen finden in Brixen, Schlanders, Sterzing und Algund statt, die Themeninhalte drehen sich um weitere brennende Fragen wie Abhängigkeit, Essstörungen, Erziehungsherausforderungen und Gewalt.

LERNEN ODER NICHT?

Aufmerksamkeitsdefizit im Kindes- und Erwachsenenalter

Mittwoch, 22. November, 19.30 Uhr, Rienzsaal NOI-Techpark, Bruneck