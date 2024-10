Von: mk

Bozen – Südtirols Katholische Jugend (SKJ) lud zur zweiten Ausgabe der „Let’s talk about…“ Livestream-Reihe auf YouTube ein. Unter dem Titel „Let’s talk about… Kirche von morgen!” sprachen vier Expertinnen und Experten über die Herausforderungen und Chancen der katholischen Kirche und des Glaubens in einer sich wandelnden Gesellschaft. Der Livestream bot den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur die Möglichkeit, dem Gespräch zu folgen, sondern auch aktiv über Kommentare und Fragen mitzudiskutieren.

Einblicke in kirchliches Engagement

Moderiert von Simon Klotzner, erste Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend, wurden die Gäste Dekan Bernhard Holzer, Katharina Pernter (Jugenddienst Unterland), Monika Kofler Devalier (Ehrenamtliche in der Pfarrei Tramin) und Daniel Donner (Mitglied im Hauptausschuss von Südtirols Katholischen Jugend) vorgestellt.

Die Gesprächsteilnehmenden gaben spannende Einblicke in ihre Tätigkeiten und diskutierten, wie Kirche heute und in Zukunft gestaltet werden kann. Dekan Bernhard Holzer betonte die wichtige Rolle der Ehrenamtlichen in den Pfarreien und berichtete von den Herausforderungen, genug motivierte Menschen für diese Arbeit zu finden. Monika Kofler Devalier sprach über ihre Motivation, sich über Jahrzehnte ehrenamtlich in ihrer Pfarrei zu engagieren und betonte wie entscheidend der Zusammenhalt und die Gemeinschaft vor Ort sind.

Jugendarbeit als Hoffnungsträger

Ein zentrales Thema der Diskussion war die Jugendarbeit in der Kirche. Katharina Pernter erzählte von der guten Zusammenarbeit zwischen den Pfarreien und ihrem Jugenddienst. Sie versuchen gemeinsam den Jugendlichen Raum für spirituelle Entfaltung zu bieten. Sie hob die Bedeutung der Flexibilität in der Jugendarbeit hervor, um auch in einer technologisierten und strukturierten Welt einen Platz für Glauben zu schaffen.

Daniel Donner erklärte, wie Kirche seiner Meinung nach für junge Menschen attraktiver gestaltet werden kann. Dabei seien Veranstaltungen wie Firm-Workshops, aber auch Erlebnisse bei internationalen Treffen, wie in Taizé, besonders wirkungsvoll, um Jugendlichen einen positiven Zugang zu Glauben und Gemeinschaft zu vermitteln.

Ausblick auf die Zukunft der Kirche

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass neue Methoden und ein offener Umgang mit Veränderungen notwendig sind, um junge Menschen stärker in das kirchliche Leben einzubinden.

Der Livestream, welche von einem aktiven Publikum online verfolgt wurde, zeigte auch das Potenzial von digitalen Plattformen auf, um einen offenen Dialog über wichtige gesellschaftliche und religiöse Themen zu ermöglichen.

Die Talkshow kann jederzeit auf YouTube unter folgenden Link angeschaut werden: