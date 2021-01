Let’s talk about… our future

Bozen – Südtirols Katholische Jugend organisiert eine besondere Talkshow und wagt einen Blick in die Zukunft. Am Samstag, 23. Januar ab 18.00 Uhr wird live aus dem Sudwerk im Batzenhäusl Bozen gestreamt und mit den Gästen und online mit den Zuschauern über die Frage „Wie wird die Zukunft aussehen?“ philosophiert und diskutiert.

Mit dabei sind die Umweltaktivistin Magdalena Gschnitzer, der jüngste Bürgermeister Südtirols Dominik Oberstaller, der Theologe und Sozialpädagoge Hannes Rechenmacher und Ruth Oberdörfer, Studentin für Soziale Innovation. Durch den Abend begleiten wird Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend und Eva Prunner, Mitglied des Hauptausschusses. Sie werden gemeinsam mit den Gästen und im Austausch mit dem online-Publikum den Blick in die Zukunft wagen: kritisch, witzig und neugierig.

 Wie können wir die Zukunft unserer Erde beeinflussen? Dazu wird die Umweltaktivistin Magdalena Gschnitzer Inputs geben.

 Mit Dominik Oberstaller, dem jüngsten Bürgermeister Südtirols wird der Frage nachgegangen: Wo und wie in der Politik Platz für die Jugend ist?

 Hat Kirche überhaupt Zukunft? Kann sie sich verjüngen? Diese spannenden Fragen erörtern die Teilnehmenden mit dem katholischen Theologen und Sozialpädagogen Hannes Rechenmacher.

 Die Studentin Ruth Oberdörfer wird Einblicke in die zukünftige Rolle der künstlichen Intelligenz geben. Die Talkshow wird am Samstag, 23. Januar ab 18.00 Uhr live übertragen und zwar über die Facebook-Seite von Südtirols Katholische Jugend (SKJnews) und über den YouTube Kanal von Südtirols Katholischer Jugend.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Jugendliche mit uns ihre Gedanken teilen. Die Fragen und Meinungen der Zuschauer und Zuschauerinnen können live in den Chat und in die Kommentare geschrieben werden. Wir werden versuchen alle Fragen an unsere Gäste zu stellen“, erklärt Simon Klotzner abschließend.

Unterstützt wird die Veranstaltung vom Amt für Film und Medien, Abteilung Deutsche Kultur.