Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Liebe in Balance: Was wir von Matriarchaten lernen können
Diözesanvollversammlung der Katholischen Frauenbewegung

Liebe in Balance: Was wir von Matriarchaten lernen können

Mittwoch, 27. August 2025 | 14:56 Uhr
Hand Mann Frau
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Katholische Frauenbewegung hält am Samstag, 6. September 2025 von 9.15 bis 16.45 Uhr im Kolpinghaus in Bozen ihre Diözesanvollversammlung ab. Diese steht unter dem Thema „Die Liebe leben in Balance“ und stellt die Fragen in den Mittelpunkt: „Was bedeutet Matriarchat wirklich? Und warum hat es nichts mit Frauenherrschaft zu tun?“.

Eingeladen sind alle Dekanatsteams sowie die Mitarbeiterinnen in den Arbeitsgruppen der kfb. „Als Katholische Frauenbewegung gestalten wir Gesellschaft und Kirche engagiert mit, arbeiten im Bildungs- und Sozialbereich und setzen uns für die Gleichberechtigung der Frauen und die Bewahrung der Schöpfung ein“, so Irene Vieider, Vorsitzende der kfb.

Zu jeder Zeit braucht es Menschen, die die Grundprinzipien des christlichen Hauptgebotes überzeugt und in Balance leben: Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. In ihrem Vortrag stellt Dr. Andrea Fleckinger vom MatriForum (www.matriforum.com) die Grundstrukturen matriarchaler Gesellschaften vor, wie sie in verschiedenen Kulturen bis heute bestehen.

Matriarchate sind nicht Machtordnungen zugunsten der Frauen, sondern egalitäre Gesellschaften, in denen Geschlechter und Generationen gleichwertig zusammenwirken. Grundlage ist ein soziales Geflecht, das auf Fürsorge, Konsens und Ausgleich beruht.

Der Vortrag beleuchtet, welche Voraussetzungen es braucht, damit Gemeinschaften weder Geschlechter- noch Generationenasymmetrien kennen: eine egalitäre Wirtschaftsweise, politische Entscheidungsprozesse im Konsens, soziale Strukturen, die Kooperation statt Konkurrenz fördern, sowie eine spirituelle Dimension, die das Leben in Balance hält.

Anhand aktueller Erkenntnisse aus der modernen Matriarchatsforschung wird gezeigt, wie diese Prinzipien Denkmuster aufbrechen und neue Wege für ein gleichwertiges Miteinander in Balance eröffnen. Daraus erwächst die Einladung, sich von matriarchalen Gesellschaften inspirieren zu lassen, um daraus eine Vision für unsere Gesellschaft zu entwickeln.

Im Rahmen der Diözesanvollversammlung werden zudem die Schwerpunkte und Angebote für das kommende Arbeitsjahr präsentiert und der Frauenkalender 2026 zum Thema „Die Liebe leben“ vorgestellt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
139
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
49
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
42
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
36
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Operation Sonnenfinsternis
Kommentare
31
Operation Sonnenfinsternis
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 