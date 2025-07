Live, echt und laut: Zwei Tage Funk Town Open Air in Bruneck

Von: mk

Bruneck – Bruneck wird wieder laut, Funk Town Open Air 2025 steht vor der Tür. Nach der Premiere im vergangenen Jahr geht Funk Town in die zweite Runde – mit mehr Bands, mehr Menschen, mehr Musik.

Am 5. und 6. September 2025 öffnet sich das Gelände der ehemaligen Kaserne E. Federico in Bruneck erneut für zwei Tage alternative Musik, gelebte Gemeinschaft und jede Menge Sound.

„Funk Town ist kein Volksfest, kein Club, es ist live, echt, laut. Zwei Tage Musik, draußen, mit echten Bands, die nicht vom Band kommen. In der alten Kaserne in Bruneck, da, wo früher das Militär war, bauen wir die Bühne auf.“, so Thomas Pircher, Co Leitung.

Von Death Metal bis Calypso – ein Line up, das Grenzen sprengt

Was 2024 mit einem Mix aus lokalen Acts und Italo Funk Größen begann, geht 2025 noch kompromissloser weiter: Metal Legenden Graveworm treffen auf Reggae Helden Mellow Mood, tropische Psychedeliker wie Los Muchos Gramos und wilde Newcomer wie BlindApex. Dazu Ska, Punk, Italo Disco, Calypso – Funk Town bleibt offen für Vielfalt und Überraschungen.

Ein Slot bleibt bewusst frei: Die Wildcard gibt Musikerinnen und Musikern die Chance, sich mit einem Video zu bewerben – und die Community entscheidet auf Instagram, wer den Slot spielt. Wer die meisten Likes bekommt, steht auf unserer Bühne.

Die Bühne? Eine alte Kaserne

Die ehemalige Kaserne E. Federico ist der rohe Rahmen für Funk Town. Direkt an der Hauptstraße, gegenüber der Intercable Arena, liegt das Gelände versteckt und offen zugleich. Kein Glanz, sondern Geschichte. Keine Eventwiese, sondern ein Ort mit Charakter.

Mitten im Areal: eine grüne Wiese, umgeben von Bäumen und verlassenen Gebäuden. Unbekannt, aber zentral – nur zehn Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt.

„Wir wollen Räume zurückerobern. Die Kaserne war einmal ein Ort des Ausschlusses, jetzt wird sie ein Ort der Begegnung“, sagt Andreas Sternbach, verantwortlich für die Logistik.

Seit Wochen sind die Makers im Einsatz. Freiwillige entstauben das Gelände, mähen Wiesen, ziehen Kabel, installieren Licht. Alles selbst gemacht, alles mit Herz.

Das Team – von alten Hasen bis jungen Machern

Hinter Funk Town steht eine Gruppe aus Festivalprofis, DIY Künstlerinnen und Künstlern, Nachwuchsaktivistinnen und Aktivisten. Menschen wie Thomas Pircher, Julia Fistill, Werner Huber, Andreas Sternbach – unterstützt von vielen aus der Szene: vom Schlossbergfestival bis Al Plan Folk.

„Funk Town ist unser Beitrag zu einer offenen, pulsierenden Kulturlandschaft. Wir glauben an das Miteinander – zwischen Menschen, Sounds und Ideen“, so Julia Fistill, Co Leitung.

Was erwartet das Publikum?

– Zwei Tage Musik auf zwei Bühnen

– Livebands und DJ Sets

– Gutes Essen, kalte Drinks, chillige Zonen

– Kunst, Licht, Nebel

– Und vor allem: echte Begegnung

„Einfach kommen, einfach sein – und erleben, wie Musik live nochmal ganz anders reinhaut.“ – Funk Town Makers

Funk Town ist mehr als Musik – es ist Haltung

Funk Town Open Air ist möglich durch den Einsatz von ARCI Diverkstatt APS, dem Brunecker Kulturverein, der Technik, Struktur, Know how und eine klare Vision bereitstellt:

– Solidarität: eine Gemeinschaft von Freiwilligen, die zusammen anpackt und Spaß hat

– Pluralismus: Zugang zur Kultur in all ihren Formen ermöglichen

– Spass: eine Gemeinschaft, die aus der Leidenschaft der Einzelnen wächst

Line up Highlights 2025

Freitag, 05.09.2025

Main Stage

GRAVEWORM – Death Metal

HECKSPOILER – Prog Punk

CHASING RABBITS – Psychedelic Hard Rock

HEARTS APART – Punk Rock and Roll

BLINDAPEX – Psychedelic Rock

EST Stage

REVOLTEKK – Drum’n’Bass

S.P.E.C.K. – Experimental

Samstag, 06.09.2025

Main Stage

MELLOW MOOD – Reggae

SPAGHETTI CALYPSO – Calypso

THE FUNKIN’ MACHINE – Mediterranean Funk

LOS MUCHOS GRAMOS – Tropical

WILDCARD ACT – Surprise

EST Stage

S.P.E.C.K. – Experimental

VEZZ III – Nu Jazz

Marco Scratch Perri – Reggae Quer Beat

Mehr als Musik – das Rahmenprogramm

Funk Town ist Klang und Begegnung. Neben zwei Bühnen bietet das Areal auch Raum für Austausch, Bewegung und guten Geschmack.

Der Weltladen Bruneck „Twigga“ sorgt mit Fair Trade Kaffee und ausgewählten Snacks für eine bewusste Pause zwischendurch.Für alle mit Spiellaune organisiert afzack ein offenes Spikeball Turnier mitten im Gelände – unkompliziert, spontan, für alle offen. Zusätzlich bietet streetlife.bz direkt vor Ort Infos und Unterstützung rund um Nachtleben, Substanzen und safer partying.

Veranstalterinnen und Förderung

Funk Town wird organisiert von ARCI Diverkstatt APS, dem Brunecker Kulturverein, der seit über zehn Jahren soziale, politische und kulturelle Impulse in Südtirol setzt. Unterstützt von der Region Trentino Südtirol, der Südtiroler Landesregierung – Abteilung Deutsche Kultur, der Gemeinde Bruneck, sowie zahlreichen Partnerinnen und Partnern, Sponsorinnen und Sponsoren.