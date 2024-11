Live-Musik am 24. und 31. Dezember in Meran

Von: Ivd

Meran – Gestern hat der Meraner Ausschuss auf Vorschlag von Stadtrat Marco Perbellini die Zeitfenster für die Live-Musikveranstaltungen am Dienstag, den 24. und Dienstag, den 31. Dezember festgelegt. „Auf der Kurpromenade und auf dem Sandplatz werden Live-Musikdarbietungen (also nicht Musik mit DJs, die hingegen in den anderen Straßen der Innenstadt möglich sein wird) von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr erlaubt sein, mit einer zusätzlichen Stunde Toleranz im Vergleich zu 2023, als die Frist für Konzerte auf 16.00 Uhr festgelegt wurde“, erklärt Perbellini.

„Was die Events am 31. Dezember betrifft, so wird Musik – auch mit DJs – ab 10.30 Uhr bis 2.00 Uhr morgens erlaubt sein. Die drei Plätze (Theater-, Thermen- und Sandplatz) sind in ein einziges Sicherheitsprojekt eingebunden, das Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen vorsieht. Die Events werden von der Kommission für öffentliche Veranstaltungen in allgemeiner Übereinstimmung mit den Vorschriften der einschlägigen ministeriellen Bestimmungen und natürlich auch unter Berücksichtigung der eventuellen Vorschriften des Polizeipräsidiums und des Regierungskommissariats genehmigt. Für Musikveranstaltungen im Vormittags- und Nachmittagsbereich gilt eine Frist bis 19.00 Uhr. Entsprechende Genehmigungen werden nur denjenigen Betreiber ausgestellt, die das Projekt für die tägliche Veranstaltung ordnungsgemäß vorbereitet und den diesbezüglichen Antrag innerhalb der in den städtischen Richtlinien festgelegten Frist eingereicht haben. Eine Ausnahme gilt für Innenräume, die für geschlossene Veranstaltungen zugelassen und genehmigt sind, das heißt für traditionelle Silvesterdinner mit Tanz in Restaurants und/oder Beherbergungsbetrieben, die ein spezifisches und genehmigtes Projekt vorbereitet haben“, so der Stadtrat.

„Auch für den Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen: Die Reihe der kleinen Häuschen wird auf den oberen Teil der Promenade ausgedehnt, das heißt auf den Abschnitt zwischen der Postbrücke und der Wandelhalle, wo ein kleines Dorf mit einem Gastronomiestand und vier kleinen Häuschen eingerichtet wird. Auf einer Bühne vor der Bar Darling wird es jeden Freitagabend von 17.00 bis 21.00 Uhr Live-Musik geben“, so Perbellini weiter.