Lost Zone meldet sich mit neuer Single “Shadow of My Memory” zurück – VIDEO

Bozen – Die aufstrebende Rockband „Lost Zone“ meldet sich nun mit neuer Single inklusive Musikvideo zurück. „Shadow of my Memory“ heißt die aktuelle Rocknummer und zeigt ganz klar, dass die Jungs immer noch ordentlich Gas geben können.

Textlich liegt auch in diesem Song der Fokus auf dem Thema mentale Gesundheit. “‘Shadow of my Memory’ beschäftigt sich mit dem Willen sich von alten toxischen Gewohnheiten bzw. Gedanken zu trennen. Diese entstanden im Umgang mit gewissen Personen, die uns mal nahestanden. Sie werden im Song als Schatten der Erinnerung dargestellt, welche wir somit hinter uns lassen”, so Florian der Sänger der Band.

Das Musikvideo zum Song ist ein Zusammenschnitt von verschiedenen Livekonzerten der Festivalsaison 2023 und Performance-Shots, welche die Jungs in der Gärtnerei Schullian in Bozen gedreht haben. Wer „Lost Zone“ also noch nie live gesehen hat, bekommt somit schon mal einen kleinen Vorgeschmack. “Im Frühjahr 2024 erscheint unser neues Album ‘Ordinary Misery’ mit insgesamt zwölf neuen Songs. Ihr dürft also gerne gespannt bleiben”, verrät uns Bassist Andre.

Der Song lässt sich auf allen gängigen Streaming Portalen finden und wer das Musikvideo gerne sehen möchte, sollte unbedingt bei den Jungs auf YouTube vorbeischauen!