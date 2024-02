Luciano Fracalossi neuer Präsident der Ortsgruppe Bozen

Bozen – 47 Mitglieder haben bei der Generalversammlung der Ortsgruppe Bozen des Mykologischen Vereins Bresadola den neuen Vorstand gewählt.

Die Ortsgruppe Bozen des Mykologischen Vereins Bresadola hat einen neuen Vorstand. Der bisherige Vizepräsident Luciano Fracalossi (61) aus Bozen ist Nachfolger von Alessandro Saltuari, der aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Fracalossi leitet seit kurzem als neuer Präsident die Geschicke der Ortsgruppe Bozen. Er ist diplomierter Chemietechniker und arbeitet bei der Landesumweltagentur. Er hat er die Pilze zu seinem Hobby gemacht, als er sich mit den Pilz-Büchern von Bruno Cetto befasste. Im selben Jahr wurde er Mitglied der Ortsgruppe Bozen. Fracalossi ist seit 1994 Vorstandsmitglied und war von 2012 bis 2024 Vizepräsident. Seit 1994 ist Fracalossi auch ein Mitglied des Nationalen wissenschaftlichen Komitees.

Neuer Vizepräsident ist Walter Tomasi (65) aus Leifers. Er unterrichtet an der Fachoberschule für Bauwesen in Bozen die technischen Fächer und ist freiberuflich als Architekt tätig. Er gehört schon seit vielen Jahren dem Vorstand an. Vorstandsmitglieder sind auch Albert Thöni (51) aus Bozen, seit vier Jahren Schatzmeister und Hildegunde Waldner aus Bozen, seit vier Jahren Sekretärin. Ein weiteres Vorstandsmitglied ist der wissenschaftliche Direktor Claudio Rossi (59), ansässig in Kiens. Er unterrichtet an einer höheren Schule in Bruneck und gehört ebenso schon viele Jahre dem Vorstand an: Er war mehrere Jahre Mitglied des wissenschaftlichen nationalen Komitees. Er bekleidete im Vorstand schon mehrere Ämter.

Die Passion für die Pilze entwickelte der wissenschaftliche Direktor bereits im Alter von zwölf Jahren. Durch Zufall kam er 1975 mit dem damaligen Präsidenten Giulio Mariotti, in Kontakt. Er bat ihn Pilze zur Pilzausstellung in Bozen zu bringen. Seitdem sind die Pilze sein Hobby. Seit 1976 ist Rossi Mitglied der Ortsgruppe Bozen. 1978 ist er mit dem vor knapp 2 Jahren verstorbenen früheren wissenschaftlichen Direktor Francesco Bellù dem Nationalen wissenschaftlichen Komitee beigetreten. Seit sechs Jahren im Vorstand ist Giovanni Venuti. Er ist in Sarnthein ansässig und für die Kartierung der Pilzarten in Südtirol zuständig. Neu im Vorstand sind Gian Mario Delogu aus Albeins bei Brixen, Roberto Cipollone aus Bozen und Klaus Köcher aus Meran.