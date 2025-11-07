Luis aus SÃ¼dtirol sagt “Pfiati”

Von: mk

Bozen – Luis aus Südtirol verabschiedet sich mit einem lauten „Pfiati“ und einer großen Abschieds-Tournee mit Terminen in Südtirol, Österreich und Deutschland.

Nach über zwei Jahrzehnten auf den Kabarett- und Kleinkunstbühnen verabschiedet sich Luis aus Südtirol alias Manfred Zöschg mit seiner großen „Pfiati“-Tour und bringt noch einmal alles auf die Bühne, was ihn ausmacht: neue Nummern, altbewährte Klassiker und Geschichten aus dem echten Leben – witzig, berührend und typisch Luis.

Dieses letzte Programm ist mehr als ein Abschied: Es ist ein Dankeschön an alle, die ihn über so viele Jahre begleitet, verstanden und gefeiert haben.

Das Buch

„Zur ‚Pfiati‘-Tour erscheint im Herbst 2025 auch das Buch, das einen sehr persönlichen Blick hinter Luis aus Südtirol bietet. Darin erzählt Manfred Zöschg alias Luis von seiner Kindheit, von kuriosen Anekdoten und besonderen Momenten hinter den Kulissen – humorvoll, persönlich und manchmal überraschend ernst. Es zeigt den Menschen hinter der Bühnenfigur und ergänzt die Tour um eine neue Perspektive.

Wer Luis noch einmal live erleben möchte, sollte diese Gelegenheit nutzen – danach heißt es wirklich: Pfiati und Danke.

Mehr auf: www.luis-aus-suedtirol.com

Alle Termine in Südtirol:

19. Juni 2026 – Domplatz BRIXEN – 20.00 Uhr

19. November 2026 – Nobis BRUNECK – 20.00 Uhr

20. November 2026 – Kursaal MERAN – 20.00 Uhr

Kartenvorverkauf: in allen Athesia Buchhandlungen und online auf www.ticketone.it