Lustspiel in Neumarkt

Neumarkt – Die Freilichtspiele Südtiroler Unterland führen im Sommer das Stück „Der verkaufte Großvater“ von Anton Hamik auf. Premiere ist am 31. Juli in Neumarkt. Es folgen weitere Termine bis Ende August.

„Der Großvater ist wieder mal die Fliege in der Suppe!“ Dem Bauer Kreithofer reicht es. Sein maroder Hof ist schon kurz vor dem Bankrott. Dann macht auch noch der Großvater ständig faxen. Nicht genug, dass er eine ganze Spargelernte zerstört und das Weinfass ausrinnen lässt. Jetzt hat auch noch die Magd Zenz wegen ihm gekündigt. Doch die Rettung kommt unverhofft: Haslinger, der gewiefte Rosshändler hätte gern seine Tochter Evi mit Lois, dem Sohn von Kreithofer verheiratet. Jetzt macht er plötzlich ein völlig neues Angebot: Er will den Großvater kaufen. Er behauptet, Mitleid mit dem alten Mann zu haben. Doch einen wie den Großvater holt man sich nicht aus Nächstenliebe ins Haus. Das weiß auch die Zenzi, die am selben Tag beim Haslinger als neue Magd angeheuert hatte. Und von der geplanten Hochzeit will der Haslinger jetzt auch nichts mehr wissen. Doch was steckt hinter der plötzlichen Wohltätigkeit des verschlagenen Bauern? Und welche Tricks hat der alte Großvater noch auf Lager?