Maria Trost: Isolierungsarbeiten abgeschlossen

Von: mk

Meran – Das Untergeschoss des Kindergartens Maria Trost, das – in Verbindung mit lang anhaltenden Schlechtwetterperioden – durch eindringendes Regenwasser immer wieder beeinträchtigt war, wurde neu isoliert. Die Kosten für die Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 65.000 Euro.

Das Gebäude, in dem der Kindergarten Maria Trost in der Pfarrgasse untergebracht ist, war in den letzten Jahren – bei intensiven und anhaltenden Regenfällen – immer wieder von Regenwasserinfiltrationen betroffen, welche die Nutzung des Untergeschosses beeinträchtigt haben. Insbesondere im Herbst letzten Jahres führte ein Unwetter dazu, dass der Waal, der neben dem Kindergarten verläuft, überlief und Wasser in Räume des Untergeschosses eindrang.

Dank des sofortigen Eingriffs der Feuerwehr konnte das unvorhergesehene Ereignis die regelmäßige Rückkehr der Kinder in die Klassenräume in den oberen Stockwerken jedoch nicht beeinträchtigen. Vielmehr finden im Untergeschoss Aktivitäten statt, die auch in anderen Klassenräumen des Gebäudes durchgeführt werden können. Nachdem das Ausmaß des Schadens festgestellt worden war, ergriff die Stadtgemeinde Meran Maßnahmen, um die Situation zu beheben. Zunächst wurde die vollständige Nutzbarkeit der überfluteten Räume wiederhergestellt und anschließend eine Reihe von Eingriffen geplant, um zu verhindern, dass sich ähnliche Vorfälle wiederholen. Im Zuge der kürzlich abgeschlossenen Isolierungsarbeiten, die insgesamt 65.000 Euro kosteten, wurde auch eine neue Sickergrube errichtet.

Bei einem Ortsaugenschein, der gestern Nachmittag stattfand, begutachteten Stadtrat Stefan Frötscher und Stadträtin Emanuela Albieri zusammen mit der Direktorin des deutschsprachigen Kindergartensprengels Meran Renate Kollmann, den zuständigen Technikern und Elternvertretern das Ergebnis der Arbeiten.