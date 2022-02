„Marilyn“ – Hommage an eine Ikone

Brixen/Meran – Ein biografisches Theater mit Musik von Adrian Prechtel über die große Marilyn Monroe. Die Sängerin und Schauspielerin Maria Froidl schlüpft in die Rolle der Marilyn Monroe und macht mit ihrer grandiosen Stimme und Darstellungskunst die vielschichtige, faszinierende Persönlichkeit Ikone greifbar. Alte originale Filmsequenzen und Originalstatements, die mit dem Spiel verwoben sind, vervollständigen die Hommage. Der Abend ersetzt das ursprünglich im Programm vorgesehene Gastspiel „Der Sohn“ des St. Pauli Theaters Hamburg.

Marilyn Monroe, gezeichnet von exzessivem Tabletten- und Alkoholkonsum, bespricht drei Tage vor ihrem Tod ein Tonband für ihren Psychiater Dr. Greenson. Darin offenbart sie ihre geheimsten Gedanken über die Kennedys, Sex, ihre Ehemänner, ihre Kindheit und ihre Karriere-Pläne. Hin- und hergerissen auf der Extremskala der Emotionen, mischen sich erhellende Aussagen mit Erinnerungen an die Vergangenheit: In ihrer Phantasie wiederholen sich Szenen aus den Dreharbeiten zu ihren Filmen in denen sie all die panischen Versagensängste und skurrilen Situationen in den Hollywood Filmstudios der Fox noch einmal erlebt. Ihre unsterblichen und lebensfrohen Songs sind dramaturgisch eng mit der Handlung verflochten: der immerwährende Schrei nach Liebe („I wanna be loved by you“), ihre Suche nach einer Vaterfigur („My heart belongs to daddy“) und schließlich ihre Statements zu den geliebten Männern („I’m through with love“). Mit dem Fotografen und Jugendfreund Bert Stern, der in diesem Stück Wirklichkeit wird, erlebt sie noch einmal die Frische und den Humor ihrer Jugend. Sie tanzen ausgelassen und feiern das Leben mit Champagner und Whiskey.

Das biografische Musik-Theater findet am Mittwoch, 9. Februar im Forum in Brixen und am Donnerstag, 10. Februar im Stadttheater in Meran statt. Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr; Einführung ist keine vorgesehen. Hinweis: „Marilyn“ wird anstelle des Stückes „Der Sohn“ von Florian Zeller gezeigt. Abonnements behalten ihre Gültigkeit.

Informationen und Karten im Südtiroler Kulturinstitut unter 0471 313800. Unterstützt wird der Abend von Auto Brenner Motor Union; subventioniert von der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur.