Martin Karbon zum ständigen Diakon geweiht

Diözese Bozen-Brixen/Weihekandidat Martin Karbon liegt ausgestreckt am Boden, während die Gläubigen die Allerheiligenlitanei beten.

Diözese Bozen-Brixen/Martin Karbon im Kreise seiner Familie vor der Weihe in der Pfarrkirche von Kastelruth.

Von: ka

Kastelruth – „Du musst die Menschen mögen – mit ihrem Glauben und ihren Zweifeln“: Mit diesem Satz unterstrich Bischof Ivo Muser heute (1. Juni 2025) die Grundhaltung, die den Dienst eines Diakons prägen soll. In der Pfarrkirche von Kastelruth weihte er anschließend Martin Karbon zum ständigen Diakon. Mit seiner Weihe zählt die Diözese Bozen-Brixen nun 27 ständige Diakone.

Das Amt des Ständigen Diakons steht geeigneten getauften Männern offen – auch verheirateten –, die sich zu diesem Dienst berufen wissen. Nach einer mehrjährigen Ausbildung werden sie durch Handauflegung und Weihegebet in diesen besonderen kirchlichen Dienst aufgenommen. Ständige Diakone dürfen das Evangelium verkünden, taufen, trauen, segnen, die Kommunion austeilen und Sterbende begleiten. Ihr Dienst ist mitten im Leben: bei den Menschen und an ihrer Seite.

„Was du glaubst, das verkünde“

Vor der Weihe sagte der Bischof zu Martin Karbon: „Ich werde dir das Evangelienbuch in die Hand geben und dabei sagen: Was du liest, ergreife im Glauben. Was du glaubst, das verkünde. Was du verkündest, erfülle im Leben.“

Diakonaler Dienst, betonte Bischof Muser, dürfe sich nicht auf liturgische Aufgaben beschränken: „Er muss sich bewähren im Dienst an den Tischen – bei Armen, Kranken, Heimatlosen und Notleidenden. Du musst die Menschen mögen – mit ihrem Glauben und ihren Zweifeln. Und vergiss nie: Es geht nicht um persönliche Selbstverwirklichung, sondern um den Dienst im Namen Jesu.“

„Die Kirche braucht solche Person gewordene Zeichen“

In einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche und wachsender Herausforderungen brauche es, so der Bischof, sichtbare Zeichen für eine Kirche, die nahe bei den Menschen ist: „Die Kirche braucht solche Person gewordene Zeichen“, sagte Muser mit Blick auf das Amt des Diakons. Der Dienst an den Menschen sei nicht bloß ein Auftrag – er sei gelebtes Evangelium.

Martin Karbon: Familien- und Vereinsmensch, Pfarrgemeinderatspräsident, Skitrainer

Martin Karbon wurde 1982 geboren und wuchs in Kastelruth auf. Nach der Pflichtschule absolvierte er eine Malerlehre und war von 2001 bis 2004 Mitglied der italienischen Ski-Jugendnationalmannschaft. Heute ist er als Skitrainer der Carabinieri-Sportgruppe tätig. Seit 2010 engagiert er sich im Pfarrgemeinderat, seit 2016 als dessen Vorsitzender. Auch in der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael/Kastelruth und im Ausschuss der Sektion Ski des ASC Seiseralm bringt er sich ein. Er lebt mit seiner Frau Veronika und den vier Kindern David, Simon, Hannah und Marie in St. Michael/Kastelruth.

Ein Fest für die ganze Pfarrgemeinde

Nach der Weihe lud die Pfarrgemeinde zu einem offenen Fest auf dem Dorfplatz ein – mit Speisen, Getränken und Musik für alle. Martin Karbon war es ein Herzensanliegen, dass alle mitfeiern können.

Ausblick: Weitere Weihe im September

Die nächste Diakonenweihe in der Diözese Bozen-Brixen findet am Samstag, 27. September 2025, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von Pfalzen statt. Dann wird Karl Brunner zum Diakon geweiht.