Polens Regierungschef Tusk will Vertrauensfrage stellen

Von: APA/dpa/Reuters

Nach dem Sieg des Rechtskonservativen Karol Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Donald Tusk im Parlament die Vertrauensfrage über seine Koalitionsregierung stellen. Einen entsprechenden Antrag werde er zeitnah einreichen, sagte Tusk in einer Ansprache im polnischen Fernsehen. Der Schritt folgt auf die Niederlage des von Tusk unterstützten proeuropäischen Kandidaten Rafal Trzaskowski bei der Präsidentschaftswahl gegen Nawrocki.

Nawrocki hat die Präsidentenwahl in Polen offiziell gewonnen. Das teilte die Wahlkommission Montagfrüh mit. Der EU-kritische Nawrocki kam bei der Stichwahl am Sonntag auf 50,89 Prozent der Stimmen. Auf den proeuropäischen Regierungskandidaten, den liberalen Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, entfielen demnach 49,11 Prozent. Beide Kandidaten bekamen mehr als zehn Millionen Stimmen, Nawrockis Vorsprung betrug etwa 370.000 Stimmen.