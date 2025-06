Sinner nach Dreisatzsieg zum zweiten Mal im Paris-Halbfinale

Von: apa

Jannik Sinner ist am Mittwoch souverän ins Halbfinale der Tennis-French-Open eingezogen. Der Weltranglistenerste schaltete den Kasachen Alexander Bublik auf dem Court Philippe-Chatrier mit 6:1,7:5,6:0 aus und blieb damit auch im fünften Turnierspiel ohne Satzverlust. Im Kampf um den Finaleinzug wartet mit Alexander Zverev (GER-3) oder Novak Djokovic (SRB-6) eine deutlich höhere Hürde. Die beiden Topspieler beschließen in der Nightsession das Viertelfinale.

Sinner steht erst zum zweiten Mal beim Sand-Grand-Slam-Turnier in Roland Garros in der Vorschlussrunde, 2024 ist dann dort in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Carlos Alcaraz Endstation gewesen. Der Spanier ist als Titelverteidiger der große Gejagte, seinen Semifinalplatz hat er sich bereits am Dienstag ohne Mühe gesichert. Halbfinalgegner der Nummer zwei des Turniers ist der auf Position acht eingestufte Italiener Lorenzo Musetti.

Bublik-Gegenwehr nur im 2. Satz

Sinner legte wie die Feuerwehr los, machte Breaks zum 2:0 und 4:0 und servierte nach 38 Minuten zum 6:1 aus. Der zweite Durchgang dauerte nur sechs Minuten länger, war allerdings hart umkämpft. Bublik hielt lange seinen Aufschlag und legte immer vor. Erst bei 5:5 brachte ein Doppelfehler des Ranglisten-62. dem Südtiroler ein entscheidendes Break, das sich dieser nicht mehr nehmen ließ. Damit war die Gegenwehr des 27-Jährigen zu Ende, auch aufgrund körperlicher Probleme konnte er nicht mehr mithalten und bekam im dritten Satz die Höchststrafe. Sinner verwertete nach 1:47 Stunden gleich seinen ersten Matchball.

“Bei ihm weißt du nie, was passiert, ich habe mich daher auf mein Spiel fokussiert und versucht, konstant zu spielen und gut zu servieren. Das ist mir beides gelungen, ich bin daher sehr glücklich”, sagte Sinner im Siegerinterview auf dem Platz. Halbfinal-Spiele bei Grand Slams seien immer “sehr speziell”. Der Australian-Open-Champion von diesem Jahr bekommt zum sechsten Mal die Chance, sich dort zu beweisen. “Es wird sicher wieder ein großartiges Match, hoffentlich bin ich bereit”, verlautete Sinner. Ein Erfolg wäre sein 20. Matchsieg auf Grand-Slam-Ebene in Folge.