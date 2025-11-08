Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Martinsumzug in Bozen
Am 11. November

Martinsumzug in Bozen

Samstag, 08. November 2025 | 17:11 Uhr
laterne martin umzug martinsumzug heiliger martin
apa
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – “Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir”. An diesem Dienstag, den 11. November, ist es wieder so weit. Zu St. Martin ziehen die Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen der Bozner Altstadt.

Der Umzug wird von Johanna Ramoser, Stadträtin Für Freizeit und Schule, gemeinsam mit dem Verkehrsamt und dem Stadtviertelrat Altstadt-Bozner Boden-Rentsch organisiert. “Wir wollen den Kindern die Möglichkeit bieten, an diesem wichtigen Fest teilzunehmen. Wir denken ja selber alle gerne an den Martinsumzug zurück”, erklärt Stadträtin Ramoser, der die heurige Veranstaltung ein besonderes Anliegen ist.

Der Vorsitzende des Stadtviertelrates, Marco Manfrini, ergänzt: “Bringt eure selbstgebastelten Laternen mit. Wir treffen uns vor der Franziskanerkirche. Um 16.30 gehen wir dann los.”

Der Umzug führt über den Obstmarkt und die Lauben zum Rathausplatz. Dort wird die Geschichte des Heiligen Martin vorgelesen. Danach gibt es eine kleine Stärkung.

