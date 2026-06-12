Matura: Kerze und Segensgruß für die Prüfung

Von: mk

Bozen – Eine Kerze, ein persönlicher Segensgruß und das Wissen, dass jemand an einen denkt: Mit der Aktion „Be Blessed!“ können Maturantinnen und Maturanten heuer erstmals auch in Südtirol auf besondere Weise begleitet werden. Am Donnerstag, 18. Juni 2026, dem ersten Tag der schriftlichen Matura, werden im Bozner Dom Kerzen entzündet und Segenswünsche per WhatsApp verschickt. Mitmachen können nicht nur die Schülerinnen und Schüler selbst, sondern auch Eltern, Großeltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde.

Die Aktion wird in Österreich bereits seit mehreren Jahren durchgeführt und findet dort heuer zum fünften Mal statt. Maturantinnen und Maturanten erhalten am ersten Prüfungstag einen persönlichen Segensgruß per WhatsApp. Gleichzeitig wird im Bozner Dom für jede angemeldete Person eine Kerze entzündet.

Erstmals auch in Südtirol

Getragen wird die Aktion in Südtirol vom Religionsinspektorat am Deutschen Schulamt sowie vom Amt für Schule und Katechese der Diözese Bozen-Brixen. Anmelden können sich nicht nur Maturantinnen und Maturanten selbst, sondern auch Eltern, Großeltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde sowie Lehrpersonen. Sie können damit einer Maturantin oder einem Maturanten auf besondere Weise Mut machen und ihre Verbundenheit ausdrücken.

Im Vorjahr wurden im Rahmen von „Be Blessed!“ mehr als 13.000 personalisierte Segensnachrichten verschickt. Ein Drittel der Anmeldungen stammte von Angehörigen wie Eltern, Großeltern, Mitschülerinnen und Mitschülern oder Lehrpersonen.

Bischof Muser: „So wichtig habe ich die Matura erlebt“

Bischof Ivo Muser erinnert sich noch heute gut an seine eigene Maturazeit: „Meine eigene Matura liegt 45 Jahre zurück, und doch sind mir viele Fragen und Themen von damals noch sehr präsent. So wichtig habe ich diese Zeit erlebt.“ Die Aktion verbinde digitale Kommunikation mit einer konkreten Geste der Begleitung und Ermutigung. Der Bischof hofft, dass viele junge Menschen dadurch Bestärkung erfahren und spüren, dass Menschen an sie denken und ihnen Erfolg für die bevorstehenden Prüfungen wünschen.

Kerzenfeier im Bozner Dom

Die Kerzen für die angemeldeten Maturantinnen und Maturanten (derzeit etwa 300) werden am Donnerstag, 18. Juni 2026, um 7 Uhr im Bozner Dom mit Bischof Ivo Muser entzündet. Interessierte sind eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen oder selbst eine Kerze für die Schülerinnen und Schüler anzuzünden, die an diesem Tag ihre schriftliche Matura beginnen.