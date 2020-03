Max von Milland: “Dahoam wo es seids”

Bozen/Brixen – Max von Milland hat seinen neuen Song früher veröffentlicht als geplant. Der Grund hierfür liegt auf der Hand, denn nicht wenige unter uns erleben in den aktuellen Pandemiezeiten harte Rückschläge. Nicht nur Arbeitsplätze gehen verloren, auch Eltern, der Partner oder Freunde überleben in manchen Fällen das aggressive Virus nicht. Das neue Lied von Max soll nun all jenen Kraft spenden, die sich in dieser herausfordernden Situation Halt wünschen. Manchmal ist man in solchen Situationen sprachlos. Musik vermag es in vielen Fällen, die Seele zu heilen. Die Sehnsucht, sich wie einst frei zu bewegen, schwingt in diesem Lied genauso mit. “Dahoam” ist der Ort des Zusammenhaltes, des Füreinander – aktuell Südtirol.

Dass Max mit seinen Songs Lebensthemen auf den Punkt bringt, bewies er bereits mit seinem Song “Toal von ins”, der plastisch die Perspektive eines Menschen zeichnet, der unlängst von seiner einstigen Liebe menschlich enttäuscht worden ist. Die gemeinsame Vergangenheit und der ehemalige Partner erscheinen plötzlich in einem ganz anderen, bitteren Licht. Der Blick nach vorne erfordert die Verarbeitung des privaten Rückschlags und der Enttäuschung. Hier ist das betreffende Musikvideo:

Kommen wir zu Max’ neuem Musikvideo, das uns nun in COVID-Zeiten stärken kann: “Kurz vorweg: Ich hatte oft, sehr oft Heimweh in meinem Leben. Es gab Zeiten, da hab ich mir in Berlin sogar selber ‘Vinschgerlen’ gebacken, um mich daheim zu fühlen. Trotzdem hab ich immer auch die Ferne gesucht, weil ich neue Einflüsse brauche und durch das Heimweh mehr über mich erfahre. Was ich in diesen Tagen aber spüre, übersteigt jegliche Form des Heimwehs und alles was ich bisher in dieser Hinsicht gefühlt habe. Es ist eine bizarre Mischung aus Vermissen und Machtlosigkeit, aber zeitgleich auch Kämpfergeist und Stolz. Versteht mich nicht falsch: Stolz auf etwas zu sein, wofür man selbst nichts geleistet hat, das kann ich nicht nachvollziehen. Was die Südtiroler, Europäer, ja wir alle aber gerade weltweit leisten, darauf kann man stolz sein. Solidarität, Zusammenhalt, Menschlichkeit – nennt es wir ihr wollt. Es passiert gerade! Wenn ich als Musiker und Songwriter einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass wir diese Ausnahmesituation gemeinsam – so gut es geht – überstehen, dann möchte ich das tun. Ich möchte Danke sagen, für das was wir hier und heute leisten und zurück geben, was mein “Dahoam” mir schon so lange gibt! ‘DAHOAM ISCH, WO ES SEIDS!’, die Veröffentlichung dieses Liedes, war eigentlich für September 2020 geplant. Wegen der aktuellen Ereignisse und der überwältigenden Resonanz auf das ‘Instagram Wohnzimmerkonzert’ habe ich mich dazu entschlossen, das Lied jetzt rauszubringen! Ich hoffe, euch gefällt’s”, erläutert der Südtiroler Songwriter.

Hier geht es zum neuen Musikvideo von Max von Milland: