Max von Milland: Die neue Single “Regen im September”

Brixen – Der Südtiroler Sänger und Songwriter Max von Milland hat eine neue Single mit dem Titel “Regen im September” herausgebracht.

“Entstanden ist der Song, den ich zusammen mit Peter Brugger von den Sporfreunden Stiller und Dave Anderson geschrieben habe, an einem lauen Sommerabend und dem nostalgischen Schwelgen in Erinnerungen an verflossene Sommerlieben.” Immerhin entstünde die große Liebe erst dann, wenn sie den kurzlebigen Sommer überdaure.

“Wos Groaßes entsteaht

des donn länger bleib

net wia a Summer, schnell vergeat”

Darüber hinaus wird der Sänger am 19.09 um 17.10 Uhr in der Sendung “TWIST” des TV-Senders Arte zu Gast sein. Dort wird es um die Themen der Heimat und der Berge gehen sowie um die Bedeutung, inmitten solcher Naturgewalten aufzuwachsen.