Noch einmal feiern, bevor der Winter kommt

Meran bereitet sich auf das Ski-Fest vor

Samstag, 30. August 2025 | 10:19 Uhr
Von: lup

Meran – Meran bereitet sich auf eines der am meisten erwarteten Ereignisse des Spätsommers vor. Vom 5. bis 7. September verwandelt sich die Passerpromenade direkt gegenüber dem malerischen Pavillon des Fleurs in eine Open-Air-Bühne: Anlass dafür ist das Ski-Fest, das große, von der Sektion Ski Alpin des Sportvereins AS Merano organisierte Fest.

Nicht nur eine Veranstaltung, sondern ein echtes Gemeinschaftserlebnis: eine Gelegenheit, sich zu treffen, anzustoßen, zu tanzen und die neue Wintersaison einzuläuten. Denn das Skifahren steht nicht bloß für den Winter, sondern auch für das Trockentraining und körperliche Vorbereitung auf die Schneesaison.

Zwischen verlockenden Düften und dem Rhythmus der Musik können die Besucherinnen und Besucher typische Gerichte verkosten, ein Getränk während des Happy Hours (freitags und samstags von 18 bis 19 Uhr genießen und sich von der Energie der abendlichen DJ-Sets (freitags und samstags von 20 bis 23 Uhr) mitreißen lassen. Samstag- und Sonntagvormittags findet von 10.00 bis 12.00 Uhr das traditionelle Frühschoppen statt: ein geselliger Moment, der Tradition und Freundschaft verbindet.

Bezirk: Burggrafenamt

