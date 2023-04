Meraner Kulturverein VFG ost west club wählt neuen Vorstand

Meran – Am Samstag, 15. April 2023 fand im Vereinslokal des Meraner Kulturvereins VFG ost west club est ovest APS die jährliche Mitgliedervollversammlung statt. Auf der Tagesordnung standen neben dem Tätigkeitsbericht 2022 und der Bilanzvorstellung und Genehmigung auch die Neuwahl des Vorstandes.

Bereits im Vorfeld hatte der Präsident und langjähriges Vorstandsmitglied Klaus Niederstätter aus beruflichen und privaten Gründen seinen Rücktritt angekündigt. Außerdem ist an diesem Tag mit Kassier Peter Hopfgartner ein weiteres Vorstandsmitglied von seinen Aufgaben zurückgetreten. Zur Wahl stellten sich die restlichen verbliebenen sieben Vorstandsmitglieder sowie mit Doris Zelger und Joachim Staffler zwei neue Kandidat:innen. Alle Kandidat:innen wurden schließlich von rund 70 anwesenden und stimmberechtigten Mitgliedern in den neuen Vorstand gewählt.

Auf der Mitgliederversammlung wurde bekannt gegeben, dass Stefano Nicli das Amt des Geschäftsführers übernehmen wird, eine neue Figur im Verein, die auch im Hinblick auf die künftigen Aktivitäten im neuen Sitz des Vereins im ehemaligen Schießstandsgebäude, eine wichtige Rolle spielt. Ihm zur Seite steht mit Sara Bertan seit 16. Januar 2023 außerdem eine neue Mitarbeiterin in der Verwaltung. Die langjährige Mitarbeiterin und ehemaliges Vorstandsmitglied Giorgia Lazzaretto hat mit Ende des Jahres ihr Rücktrittsschreiben eingereicht. Komplettiert wird das hauptamtliche Mitarbeiterteam von Thomas Kobler als künstlerischer Leiter, Alessandra Podestá und Hans Georg Oberkofler als Barmitarbeiter:innen.

Wenige Tage später, am Donnerstag 20. April fand die erste Vorstandssitzung statt, bei welcher die Vereinsorgane gewählt wurden. Stefanie Nagler wurde zur neuen Präsidentin des ost west club est ovest gewählt. Die Rolle der Vizepräsidentin hat Simone Schwarz übernommen, als neuer Kassier wurde Thomas Medone gewählt und das dienstälteste Vorstandsmitglied Sonja Steger wurde erneut zur Schriftführerin ernannt. Die restlichen Vorstandsmitglieder sind Laura Zindaco, Arno Ebner, Sara Prantl, Joachim Staffler und Doris Zelger.

Der neugewählte Vorstand und die Mitglieder des Vereins möchten sich beim ehemaligen Präsident Klaus Niederstätter für seinen nachhaltigen Einsatz und die vielen geleisteten ehrenamtlichen Stunden in verantwortlicher Position bedanken. Niederstätter hat den Verein in seiner wohl schwierigsten Phase durch die Pandemiejahre geführt und zusammen mit dem restlichen Team die Weichen hin zu einer weiteren Professionalisierung des größten Meraner Kulturvereins gestellt. Weiters bedankt sich der Verein bei Peter Hopfgartner und Giorgia Lazzaretto für die langjährige ehren- und hauptamtliche Mitarbeit.

Außerdem wurde bei der Mitgliedervollversammlung der Stand der Dinge bei den Umbauarbeiten des neuen Vereinsheims „ehemaliger Schießstand/Bersaglio“ vorgestellt. Das Team ist guter Dinge, dass die Bauarbeiten bis zum Ende des Sommers abgeschlossen sein werden und der Umzug in das neue Vereinsheim im kommenden Herbst/Winter vollzogen werden kann. Nach über 27 Jahren schließt der Club am 29. April das historische Vereinslokal in der Meraner Altstadt. Der ost west club est ovest wird von Mitte Mai bis Anfang September dank der Unterstützung und der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meran in den Sommermonaten wieder im ost west country Club im Marconi Park seine Programmtätigkeit ins Freie verlegen und diesen besonderen Ort im Zentrum der Stadt mit kulturellem Leben füllen.

Der Kulturverein bedankt sich bei den unzähligen freiwilligen und helfenden Händen, welche jedes Jahr aufs Neue mithelfen. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz der vielen engagierten Menschen im ost west club est ovest wäre es nicht möglich das ganze Jahr über ein so vielfältiges und dichtes Programmangebot zu realisieren. Außerdem bedankt sich der Verein bei allen Sponsoren, Unterstützern sowie für die fruchtbare und stetige Zusammenarbeit bei den zuständigen und verantwortlichen Ämtern der Gemeinde Meran und der Provinz Bozen. Am Samstag, 29. April findet im Vereinslokal in der Passeirergasse ab 10.30 Uhr ein kleiner Umtrunk statt und am Abend die große Abschiedsfeier.