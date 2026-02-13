Milo Rau inszeniert einen “Prozess gegen Deutschland”

Von: APA/dpa

Ein drei Tage dauernder “Prozess gegen Deutschland” beendet von Freitagabend bis zum Sonntag die diesjährigen Lessingtage am Thalia Theater Hamburg. Milo Rau (49), Schweizer Regisseur, Intendant der Wiener Festwochen und umstrittener Urheber radikaler postdramatischer Bühnenprojekte, bringt dabei erstmals einen seiner theatralen “Prozesse” nach Deutschland. Experten und Expertinnen, Juristen und Juristinnen verhandeln ein Verbotsverfahren gegen die AfD.

Eingeladen ist etwa die frühere Bundesministerin der Justiz, Herta Däubler-Gmelin (SPD), als Vorsitzende Richterin. Das fiktive Gerichtsszenario wird auch als Video-Livestream auf der Website des Theaters ausgestrahlt. Ihr zur Seite stehen laut Besetzungsliste weitere echte Juristen “und Expert*innen, Protagonist*innen, Skandalfiguren, Influencer*innen, Betroffene und Opfer” als Prozessbeteiligte. Echte Journalisten fungieren als Gerichtsreporter. Als Eröffnungsredner stehen Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) und die frühere AfD-Chefin Frauke Petry mit auf der Liste.

“Juristisch-theatrale Untersuchung” in Hamburg

Rau nimmt sich die aktuellen Zustände in Deutschland vor, stellt die Frage, ob ein Verbot der AfD möglich, ja rechtlich geboten ist, wie es in der Ankündigung heißt. Zu prüfen sei dabei, ob die Partei “aggressiv-kämpferisch” die Demokratie bedrohe und fortgesetzt gegen das Grundgesetz verstoße, indem sie “mit allen Mitteln die Meinungsfreiheit ihrer Kritiker*innen bekämpft” – alles Fragen, die auch bei der Abwägung eines tatsächlichen Verbotsverfahrens einer Partei eine Rolle spielen. Daneben sollen in der “juristisch-theatralen Untersuchung” auch Fragen behandelt werden wie “die Welt des Techno-Faschismus, die MAGA-Propagandawalze des Silicon Valley und das mediale Ökosystem rechtsextremer Gehirnwäsche” – in Deutschland und auch international.

Los geht es mit den Eröffnungsplädoyers am Freitagabend. Insgesamt werden in fünf Vorstellungsterminen drei “Fälle” verhandelt. Neben der Frage nach einem Parteiverbot lautet eine weitere: “Verherrlicht die AfD Gewalt?” Der dritte Fall ist nicht weniger aktuell und stellt die Frage: “Sollte es ein Social-Media-Verbot für alle unter 16 geben?” Zum Showdown kommt es in der Abendvorstellung am Sonntag mit Schlussplädoyers und den Entscheidungen der Geschworenen.

Die Hamburger Lessingtage verstehen sich als politisches Festival und wurden 2010 vom damaligen Thalia-Chef Joachim Lux ins Leben gerufen. In diesem Jahr hat der Theatermacher und designierte Leiter der Berliner Volksbühne, Matthias Lilienthal (56), das Festival kuratiert.

(S E R V I C E – https://www.thalia-theater.de/de )