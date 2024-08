Minderheitenschutz: Internationale Delegation am Ritten

Von: luk

Ritten – Die Südtirol-Autonomie gilt international als gutes Beispiel für erfolgreichen Minderheitenschutz. Bei einem Erfahrungsaustausch internationaler Expertinnen und Experten mit Landeshauptmann Arno Kompatscher am Ritten, wurde die versöhnende Wirkung von Autonomiemodellen betont.

“Südtirol möchte weltweit das Bewusstsein für die friedensstiftende Wirkung von Autonomiemodellen stärken”, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher bei einem Austausch mit Exil-Tibeterinnen und -Tibetern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Minderheitenfachleute aus Kanada, den USA, Spanien, Indien, Macau, Hong Kong und Kurdistan. Das Treffen fand am Samstag (10. August) im Haus Himmelfahrt am Ritten statt. Die Delegation zeigte besonderes Interesse an den Schutzmechanismen Südtirols und diskutierte auch die neuesten Entwicklungen in autonomen Regionen und föderalen Staaten.

Kompatscher betonte, dass einige Schutzmechanismen Südtirols auch global in anderen Minderheitensituationen hilfreich sein könnten: “Der Austausch über bewährte Modelle im Minderheitenschutz bedeutet auch eine Chance für friedliche Konfliktlösungen.” Tashi Rabgey, eine tibetische Professorin an der George Washington University, hob die Bedeutung der Diskussion über vergleichende Modelle hervor.

Die Delegation hatte vom 8. bis 10. August an einem Workshop zu “Asymmetrischen Staatsformen” an der Eurac Research teil genommen, der als Plattform für den Austausch über innovative Ansätze im Autonomie- und Minderheitenschutz diente. Das internationale Interesse unterstrich Südtirols besondere Rolle in der globalen Diskussion über Minderheitenrechte und Autonomiemodelle.