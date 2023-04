Minnehus für Musikstar des Mittelalters in Lajen eröffnet

Lajen – Dem berühmtesten Musikstar des Mittelalters, Walter von der Vogelweide, hat Lajen mit dem Minnehus einen Ausstellungsort gewidmet. Das Minnehus wurde am 22. April feierlich eröffnet.

Minnegesänge hören, das Leben der Minnesänger sehen und das Mittelalter sogar riechen – das kann man im Minnehus in der neuen Ausstellung zum berühmtesten Musikstar des Mittelalters, Walter von der Vogelweide. Der „Vogelweider“ gilt als einer der bedeutendste deutschsprachige Liederdichter und Sänger des Mittelalters. Als einer seiner wahrscheinlichsten Herkunftsorte gilt laut Historiker Georg Mühlberger die Fraktion Ried in der Gemeinde Lajen. Über ein EU-Leader-Projekt hat die Gemeinde Lajen zum berühmten Musikstar des Mittelalters einen Ausstellungsort mitten im Dorf eingerichtet. Im sogenannten Minnehus können Besucherinnen und Besucher den Dichter und Sänger sowie sein Werk genauer kennenlernen und sich zudem auf eine interaktive Zeitreise ins Mittelalter begeben.

„Heute ist ein besonderer Tag für Lajen. Die Ausstellung zum wohlbekannten Lajener, nämlich den Musikstar des Mittelalters Walter von der Vogelweide, kann nach einer komplexen Umsetzungsphase endlich eröffnet werden“, zeigte sich Bürgermeister Stefan Leiter zufrieden. “Unsere Idee war es, die Figur des Minnesängers durch die Einrichtung des Erlebnisparcours aufzuwerten und eine moderne und interaktive Interpretation anzubieten und wir hoffen, dass das Minnehus dazu beiträgt, die Erinnerung an Walther von der Vogelweide in unserer Gemeinde lebendig zu halten“, unterstrich Leiter.

Leader-Projekte wie jenes in Lajen sollen dafür sorgen, dass der ländliche Raum aufgewertet wird, sagte Landesrat Arnold Schuler. „Durch das Minnehus bekommt Lajen einen Anziehungspunkt und gewinnt an Attraktivität“, betonte Schuler und dankte allen, an der Umsetzung Beteiligten.

„Walter von der Vogelweide war ein markanter Mensch des Mittelalters mit weitreichender Ausstrahlung und Popularität der sich in seiner Arbeit stets mit der Frage befasst ´Was ist Minne“, erklärte der Historiker Georg Mühlberger. Die modern und innovativ gestaltete Ausstellung zeigt die Person Walther von der Vogelweide in ihren verschiedenen Facetten: als professioneller Dichter und Musiker, als politischer Kommunikator oder als Vater der Liebesdichtung, wie der Kurator Christian Rainer erklärte. Besucher aller Altersgruppen können den berühmten Kantor in seinen verschiedenen Bedeutungen, sein vielfältiges Werk und die Zeit, in der er lebte, auf interaktive Weise kennenlernen. Dies wird an Stationen mit Touchscreens, aber auch durch multisensorische Erlebnisse und künstlerische Ausstellungsobjekte ermöglicht. Gestaltet wurde die Schau von der Gruppe Gut.

Geführt wird das Minnehus mit 185 Quadratmeter Ausstellungsfläche vom gleichnamigen 2022 gegründeten Verein. „Jetzt startet die eigentliche Arbeit für uns, und zwar das Museum für die Gemeinschaft zu nutzen, es mit Leben zu füllen und die Menschen in Lajen, Ausflügler und Gäste durch die Ausstellung zu führen“, sagte Minnehaus-Vereinspräsident Alex Mahlknecht.

Bei der Feierstunde im Garten des Minnehus mit Gesang vom Lajener Männerchor wurde der neue Ausstellungsort von Pfarrer Haas gesegnet. Neben den Vertretern der Gemeinde und des Minnehus-Vereins waren auch die Planer und Gestalter, die Vertreter der Tourismusgenossenschaft, die Vertreter der Organisationen im Dorf und Vertreter der umliegenden Gemeinden, der Bezirksgemeinschaft und kultureller Organisationen auf Landesebene mit dabei.

Das Minnehus grenzt an den Themenweg “Walther von der Vogelweide” und soll sich als Publikumsmagnet etablieren.

Nun kann das Minnehus von allen Interessierten besucht werden, und zwar zu den Öffnungszeiten des Tourismusbüros.