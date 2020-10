Mit Akrobatinnen: Besonderes Gedenken an Josef Mayr-Nusser

Feier am 3. Oktober

Bozen – Am kommenden Samstag 3. Oktober 2020 laden neun diözesane Organisationen und Ämter zum Gedenktag des Seligen Josef Mayr-Nusser am Bozner Dom ein. In drei besonderen Momenten wird – unter anderem begleitet von Akrobatinnen – auf die Bedeutung des Bozner Seligen für Gesellschaft und Kirche heute hingewiesen.

Um die Erinnerung an einen mutigen Christen wachzuhalten möchten neun diözesane Organisationen und Ämter (young Caritas, Pastorale giovanile, SKJ, Azione Cattolica, Friedenszentrum, Dompfarre, Amt für Ehe und Familie, Seelsorgeamt, Katholisches Forum) am Gedenktag des seligen Josef Mayr-Nusser ermuntern, gemeinsam für Veränderung einzustehen.

Am kommenden 3. Oktober findet darum im und um den Bozner Dom – wo Josef Mayr-Nusser begraben liegt – einiges statt: um 9.00 Uhr wird im Dom die Gedenkmesse gefeiert, um 10.00 Uhr werden am Pfarrplatz junge Leute Texte und Gedanken vortragen, begleitet und untermalt von Akrobatinnen in der Luft. Im Anschluss geht es musikalisch weiter: im Dom begleitet ein Musiker des Konservatoriums Gedanken zur Frage: wozu ermutigt Josef Mayr-Nusser uns als Christen heute?

Bei Regen finden alle drei Programmpunkte des Gedenkens an Josef Mayr-Nusser im Bozner Dom statt.

Weitere Informationen zu Josef Mayr-Nusser und der Gedenkveranstaltung gibt’s hier!