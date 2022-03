Mit Nordic Walking in den Frühling

Bozen – Die Rheuma-Liga informiert alle Mitglieder und Interessierten darüber, dass am 21. April wieder die beliebten Nordic Walking Kurse beginnen. Die Kurse werden in Brixen und in Völs am Schlern angeboten. Sollte genügend Interesse bestehen, werden die Kurse auch andernorts organisiert. Nordic Walking erlaubt die gelenkschonende Bewegung im Freien und wird in renommierten Kliniken angewandt. Die Kurse werden von ausgebildeten Instruktoren geleitet.

„Menschen mit einer rheumatischen Erkrankung tun gut daran, in Bewegung zu bleiben. Es geht darum, sich die Beweglichkeit zu erhalten. Die Rheuma-Liga lädt alle Betroffenen dazu ein, sich selbst und der eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun“, meinen abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.