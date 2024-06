Mitgliedertreffen der Pustertaler Blutspender

Von: ka

Sand in Taufers – Am Abend des 31. Mai 2024 fand in Sand in Taufers das Mitgliedertreffen der Blutspender (AVIS) im Pustertal statt. Der Verein, mit seiner Sektion Pustertal, zählt insgesamt 4.400 Mitglieder und konnte im vergangenen Jahr beachtliche 5.500 Vollbluteinheiten sammeln. Besonders hervorzuheben sind die 950 Mitglieder aus dem Tauferer Ahrntal, die einen wichtigen Beitrag zur Blutspende leisten.

Präsident Peter Paul Hofer ehrte dabei die Spender, die bereits zum 50. Mal sowie zum 75. Mal Blut gespendet haben. Dazu Hofer: “Wir danken allen Blutspendern für ihr uneigennütziges Engagement und hoffen, auch in Zukunft auf diesen wertvollen Einsatz unserer bestehenden und neuen Mitglieder zählen zu können.”

Im Rahmen der Veranstaltung stellten auch die Bergrettung Sand in Taufers und Ahrntal ihren Verein und ihre Einsatzgebiete vor. Verdiene Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft und ihr Engagement geehrt. Kulinarisch wurden die Gäste vom Catering Martin Mairhofer verwöhnt und konnten den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen.