Tramin – Das Südtiroler Kulturinstitut organisiert zusammen mit der Gemeinde und der Pfarre Tramin vom 3. bis zum 5. November in der Fortbildungsakademie Schloss Rechtenthal eine internationale Tagung über „Mittelalterliche Wandmalereien in Tramin“.

Tramin kann nicht nur mit berühmten Weinen, sondern auch mit bedeutenden mittelalterlichen Wandmalereien aufwarten. Die Fresken in St. Jakob in Kastelaz, im gotischen Chor der Pfarrkirche, in St. Mauritius in Söll und vor allem die vollständig erhaltene Ausmalung von St. Valentin stellen Höhepunkte spätmittelalterlicher Kunst im südlichen Tirol dar. Bartlme Dill Riemenschneiders Malereien von 1547 im Ansitz Langenmantel stammen zwar aus der beginnenden Neuzeit, runden aber die sakralen Werke harmonisch ab.

Als Tagungsleitung konnte Helmut Stampfer gewonnen werden, ebenso zahlreiche renommierte Referentinnen und Referenten aus Nordtirol, Südtirol, dem Trentino und aus Deutschland. Am Donnerstag, 3. November wird die Tagung um 20.00 Uhr eröffnet, anschließend findet der Abendvortrag von Harald Wolter-von dem Knesebeck (Universität Bonn) statt: Zum bedeutungsgebenden Zusammenspiel des profanen und sakralen Bereichs in den Wandmalereien Südtirols und des Trentinos.

Intensiv ist das Programm am Freitag, 4. November. Am Vormittag ab 9.00 Uhr referieren: Martin Laimer (Lana): Zur Baugeschichte von St. Valentin und St. Mauritius in Söll 09.45–10.30 Thomas Steppan (Universität Innsbruck): Zu den Beziehungen zwischen den romanischen Fresken von Kastelaz und Denkmälern des Etschtals und des Nonsbergs; Peter Dinzelbacher (Universität Wien): Die Monster im heiligen Raum der Kirche. Zum Symbolgehalt der sogenannten Bestiarien von St. Jakob in Kastelaz; Hildegard Thurner (Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Bozen): Die Wandmalereien der Pfarrkirche von Tramin mit Blick auf die maltechnische Ausführung.

Am Freitagnachmittag ab 14.00 Uhr geht es weiter mit: Elisabetta Balduzzi (Bolzano): Gli affreschi di Ambrosius Gander nella chiesa di San Giacomo in Castelaz; Leo Andergassen (Landesmuseum Schloss Tirol): narratio & contemplatio. Der Passionszyklus in St. Valentin in Tramin; Ulrich Grossmann / Anja Grebe (Deutsches Burgenmuseum Heldburg / Universität für Weiterbildung Krems): Architekturdarstellungen in St. Valentin; Hanns-Paul Ties (Stiftsmuseum Neustift / Bozen): Wein, Musik und Liebe in Bartlme Dill Riemenschneiders Wandmalereien von 1547 in der „Trinkloggia“ des Ansitzes Langenmantel; Lucia Longo Endres (Università di Trento): Pitture da studiolo per il complesso residenziale Langenmantel nel Cinquecento.

Der Samstag, 5. November beschließt die Tagung und ist Exkursionen gewidmet: Am Vormittag ab 8 Uhr werden die Wandmalereien in St. Jakob in Kastelaz, in der Pfarrkirche und in St. Valentin in Tramin besichtigt; am Nachmittag ab 14.00 Uhr findet die Besichtigung der Wandmalereien in den Kirchen von Söll und Unterfennberg statt.

Eintritt frei, Information und Anmeldung: Südtiroler Kulturinstitut, Tel. 0471 313800, landesinstitut@kulturinstitut.org