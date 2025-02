“Mother’s Baby” feierte Weltpremiere bei der Berlinale

Von: apa

Irgendetwas stimmt nicht. Dirigentin Julia kann es nicht genau benennen, aber irgendetwas stimmt nicht mit ihrem Baby, das nach so langen Versuchen endlich zur Welt gekommen ist. Postnatale Depression suggeriert ihr das Umfeld. Oder geht es doch um eine diabolische Verschwörung? Filmemacherin Johanna Moder legt mit “Mother’s Baby” einen Psychothriller vor, der das Geschehen lange in der Schwebe hält und nun im offiziellen Wettbewerb der Berlinale Weltpremiere feierte.

Distanz von Beginn weg

Schon von Beginn weg ist die 40-jährige Julia (Marie Leuenberger) auf Distanz zu dem Geschehen. Die luxuriöse Fruchtbarkeitsklinik von Dr. Vilfort (gespielt von “The Square”-Star Claes Bang) erscheint ihr kalt und abweisend, als die gefeierte Künstlerin mit ihrem Partner Georg (Hans Löw) sich hilfesuchend an den Spezialisten wenden. Doch tatsächlich wird Julia dank einer neuen Methode schwanger. Bei der Geburt wird ihr jedoch mitgeteilt, dass die Nabelschnur um den Hals des Babys liege, das deshalb sogleich zur Behandlung kommt und den Eltern erst tags darauf wiedergebracht wird.

Der Bub ist gesund, alles scheint perfekt. Doch Julia hegt Zweifel. Weshalb ist das Kind so ruhig? Weshalb kann sie keine Bindung zu dem Neugeborenen aufbauen? Und was hat es mit den Lurchen auf sich, die Dr. Vilfort in seiner Klinik hält? Ihre Umgebung stempelt Julia alsbald als psychisch belastet ab, doch die toughe Frau wehrt sich.

Schwieriges Sujet

Es ist kein leichtes Sujet, das sich die gebürtige Grazerin Johanna Moder, die mit Komödien wie “Waren einmal Revoluzzer” oder “High Performance – Mandarinen lügen nicht” bekannt wurde, nun gewählt hat. Als Vorbilder erscheinen der Klassiker “Rosemary’s Baby” von Roman Polanski oder der bedrückende “We need to talk about Kevin” von Lynne Ramsay vor dem geistigen Auge. Und dennoch ist die Distanz einer Mutter zu ihrem Kind immer noch ein schambehaftetes Thema, bei dem es nicht leicht fällt, die Sympathien des Publikums zur Hauptfigur aufrecht zu halten.

Moder fokussiert dabei primär auf die Phase nach der Entbindung. Die Schwangerschaft selbst ist letztlich schnell abgehandelt, die Geburt wird schon ausführlicher gezeigt. In langen Sequenzen geschildert wird dann aber vor allem der einsame Alltag einer Jungmutter. Die bisweilen dramatischeren Entscheidungen und Wendungen werden hingegen in schnellem Duktus abgehandelt, woraus “Mother’s Baby” einen ganz eigenen Rhythmus der Dynamiken entwickelt.

Subtiles Grauen

In ästhetisch kadrierten, oftmals symmetrischen Bildern (Kamera: Robert Oberrainer) gelingt dem Film dabei das Kunststück, zu dem an sich putzigen Baby auf Distanz zu bleiben, das von Julia stets nur als “Das Kind” adressiert wird, keinen Namen erhält. Auch sie selbst verbittet sich, von Georg als Mama apostrophiert zu werden. Ein Hintergrundrauschen durchwabert immer wieder das Geschehen, das nicht von ungefähr an “Alien” erinnert.

Und doch hält Moder das sich einschleichende Grauen subtil. Zwischen den Menschen herrscht eine unmerkliche Distanz, die sich langsam in nicht benennbaren Blicken aufbaut. Dazu zählt auch die suspekte Hebamme Gerlinde, die von Julia Franz Richter gespielt wird, die damit bei der laufenden Berlinale nach Andreas Prochaskas “Welcome Home Baby” in einem zweiten österreichischen Werk zu sehen ist. Diesen feinen Grat der Uneindeutigkeit verlässt die Regisseurin erst zum Ende hin, was den guten Eindruck des Beginns nur ein wenig schmälert.

