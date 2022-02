MultiLab als Modell

Bozen/Brüssel – Aus Brüssel erreicht die Fakultät für Erziehungswissenschaften eine wichtige Anerkennung: Das MultiLab wurde zusammen mit vier anderen europäischen Bildungsprojekten als repräsentative Fallstudie im Bereich Bildung für den Übergang zu ökologischer Nachhaltigkeit ausgewählt und im kürzlich von der Europäischen Kommission veröffentlichten Bericht Education for environmental sustainability: policies and approaches in European Union Member States gelistet.

Von Prof. Liliana Dozza konzipiert und bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2021 geleitet, wird das MultiLab nun von Prof. Federico Corni geleitet und weiterentwickelt. Das MultiLab bezeichnet einen physischen und gestalterischen Ort, der verschiedene Labors verbindet, um aktives und vor allem partizipatives Lernen zu ermöglichen. Das MultiLab bringt als interdisziplinäres Projekt Lehrerinnen und Forscherinnen aus dem Bereich der allgemeinen Pädagogik, der Sozialpädagogik und der Fachdidaktik zusammen, die mit den Praktikumsverantwortlichen gemeinsame Projektwege in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, Geschichte und Geografie, Kinderliteratur und Sprachen, Kunst, Motorik, lebenslanges Lernen und Interkulturalität entwickeln wollen. Nutzerinnen sind demnach Studierende und Lehrkräfte der Fakultät sowie Lehrkräfte und Schülerinnen der Schulen in der Umgebung. Dementsprechend forschen die zuständigen Wissenschaftler*innen und vernetzen Lehrerinnen, Schulen, Museen, internationale Bildungseinrichtungen und die Universität miteinander.

Die Europäische Kommission nimmt in ihrem Bericht Bezug auf den Europäischen Green Deal und die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und erfasst die Strategien der Mitgliedstaaten im Bereich der Bildung, einschließlich der Umschulung und Fortbildung, für den Übergang zu ökologischer Nachhaltigkeit. „Dieser Bericht nennt explizit europäische Best Practices im Bildungsbereich im Lichte der europäischen Green Deal-Richtlinien auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bildungsformen”, erläutert Prof. Federico Corni, Professor für die Didaktik der Physik an der Fakultät für Bildungswissenschaften und Leiter des MultiLab.

Die Europäische Kommission hebt dabei ausdrücklich die entscheidende Rolle der Bildung bei der Vermittlung neuer Fähigkeiten hervor, um verantwortungsvolle Bürgerinnen auszubilden, die die Gesellschaft für den Green Deal begeistern. „Das MultiLab wurde als innovatives Projekt im Bereich der Bildung für ökologische Nachhaltigkeit ausgewählt, da es auf regionaler als auch nationaler Ebene skalierbar ist, einen Wandel der Gewohnheiten und Einstellungen einzuleiten vermag und Synergien mit der Politik schaffen kann”, fügt Prof. Corni hinzu.

Zu den Initiativen, die in den vergangenen Jahren im MultiLab ins Leben gerufen und entwickelt wurden, gehören die sechs internationalen Konferenzen “Educazione Terra Natura” (wissenschaftliche Leitung: Prof. Liliana Dozza und Prof. Monica Parricchi), das Forschungsprojekt “TRUST, Educazione al turismo sostenibile in Alto Adige. Ein Projekt für ein integriertes Bildungssystem und Bildungstourismus für Familien” und das europäische Projekt “FCHgo, Fuel Cell HydroGen educational model for schools”.