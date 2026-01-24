Museumsbeirat wird um zwei Mitglieder erweitert

Von: luk

Bozen – Der Museumsbeirat ist ein beratendes Gremium der Landesregierung, in das sich erfahrene Museumsfachleute sowie Vertretungen aus den Bereichen Kultur, Bildung sowie der Gemeinden einbringen. Auf Antrag von Museumslandesrat Philipp Achammer wurden nun zwei weitere Mitglieder in den Beirat aufgenommen.

Zum einen ergänzt Landeskonservatorin Karin Dalla Torre den Beirat, um eine direkte Schnittstelle zum Landesdenkmalamt zu schaffen. Denn immer wieder behandelt der Museumsbeirat Anträge, bei der die Expertise aus dem Bereich Denkmalpflege gefragt ist. Mit der Erweiterung wird zudem einer Gesetzesänderung vom Sommer 2025 nachgekommen, die die Mitgliedschaft der Landeskonservatorin/des Landeskonservators (oder einer davon bevollmächtigten Person) vorsieht.

Als zusätzlicher Vertreter der italienischen Sprachgruppe gehört künftig auch Tiziano Rosani (Dienststelle Bibliotheken, Museen und Archive der Gemeinde Meran) dem Beirat an. Die beiden neuen Mitglieder bleiben, ebenso wie die bereits 2024 ernannten Mitglieder (LPA hat berichtet), bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt.

“Der Museumsbeirat ist ein wichtiger Ansprechpartner für uns als Landesregierung, wenn es um die Erweiterung der Südtiroler Museumslandschaft geht”, betont Landesrat Achammer.