Musikalisches Abenteuer für die ganze Familie

Bozen/Trient – Die Stiftung Haydn lädt am Donnerstag, den 9. Januar 2025 in Bozen und am Sonntag, den 12. Januar 2025 in Trient zu einem besonderen Familienkonzert ein: La Piccola Mozart erzählt in einer lebendigen Inszenierung die Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart und seiner Schwester Maria Anna, genannt Nannerl. Regie führt Andrea Piazza. Auf dem Dirigentenpult des Haydn Orchesters steht Danila Grassi.

Das Konzerttheater gehört zum Family-Programm der Stiftung Haydn, mit dem Kinder und Familien die Welt der klassischen Musik auf lebendige und unterhaltsame Weise entdecken können. Die Vorstellung richtet sich an Kinder ab vier Jahren und wird in italienischer Sprache aufgeführt. Die Aufführungen finden am 9. Januar um 17:00 Uhr im Konzerthaus Bozen und am 12. Januar um 16:00 Uhr im Auditorium in Trient statt.

Zwei Wunderkinder auf Reisen durch Europa

Viele kennen den Namen Mozart, doch meist denkt man nur an Wolfgang Amadeus. Weniger bekannt ist seine Schwester Maria Anna Mozart, ebenfalls ein musikalisches Wunderkind. Gemeinsam beeindruckten die beiden Geschwister im 18. Jahrhundert die Adelshöfe Europas mit ihren außergewöhnlichen musikalischen Fähigkeiten.

Das Konzerttheater La Piccola Mozart greift diese faszinierende Geschichte auf und verwandelt sie in eine moderne Märchenerzählung über Träume, Gleichberechtigung und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Regisseur Andrea Piazza erklärt: “Der Vorhang öffnet sich im Jahr 1762: Nannerl ist elf Jahre alt und spielt seit ihrer Kindheit Cembalo. Ihr Bruder Wolfgang, genannt Wolferl, ist sechs Jahre alt und musiziert seit zwei Jahren. Nach einem erfolgreichen Konzert in München werden sie an den Hof von Kaiserin Maria Theresia in Wien eingeladen. Doch während Wolfgangs Karriere weiter voranschreitet, bleibt Nannerl eines Tages zu Hause. Sie ist inzwischen 18 Jahre alt und damit nicht mehr das kleine Wunderkind, das die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich ziehen konnte.”

Die Inszenierung nimmt das Publikum mit auf eine faszinierende Reise durch die Musikgeschichte, in der historische Anekdoten mit biografischen Details verwoben werden.

Das Konzerttheater wird von der Stiftung Haydn in Zusammenarbeit mit dem Ensemble Teatro und der Fondazione Arturo Toscanini produziert. Das Haydn Orchester spielt unter der Leitung von Danila Grassi einige der bekanntesten Werke Mozarts: die Ouvertüre zu Le nozze di Figaro sowie die Sinfonie Nr. 41 in C-Dur KV 551, auch bekannt als Jupiter-Sinfonie. Danila Grassi, Jahrgang 1993, hat bereits mit namhaften Orchestern zusammengearbeitet und gilt als eine der aufstrebenden Dirigentinnen ihrer Generation.

Informationen und Tickets

Tickets sind über das Stadttheater Bozen (0471 053800, info@ticket.bz.it) sowie das Centro Culturale Santa Chiara in Trient (0461 213834, puntoinfo@centrosantachiara.it) erhältlich.