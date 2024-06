Musiker von Weltformat bei MeranOjazz 2024

Von: luk

Meran – Die Jazzwoche bringt große Musikerpersönlichkeiten wie Dave Holland und John Scofield in die Passerstadt. Das Festival bietet vier hochklassige Konzerte, während die Jazzakademie weitere Events bereithält, so ein Meeting zur brasilianischen Musik mit dem Perkussionisten Luis Ribeiro.

Vom Blues über brasilianische Musik bis zum anspruchsvollen Jazz: Der Hochsommer bietet mit Meranojazz ein bunte Musikpalette. Mit Dave Holland und John Scofield sind zwei künstlerische Schwergewichte zu Gast in der Passerstadt, die sowohl ein Duo-Konzert wie auch eine Meisterklasse geben werden. Holland und Scofield sind durch ihre Zusammenarbeit mit Miles Davis bereits in jungen Jahren bekannt geworden. Dave Holland war bereits vor 41 Jahren in der Passerstadt aufgetreten.

An die 90 Musikerinnen und Musiker aus Nah und Fern haben sich für die Akademie angemeldet, an der Dozentinnen und Dozenten aus sieben Ländern unterrichten. Dieses Mal sind fast die Hälfte der Unterrichtenden Frauen, darunter die 2023 als beste italienische Bassistin ausgezeichnete Federica Michisanti, die südkoreanische Drummerin Sun-Mi Hong und die Vorarlberger Sängerin Aja Zischg.

Die Kurse sind Teil des 28. Festivals MeranOjazz in der Woche vom 15. bis 21. Juli. Neben dem Kontrabassisten Holland und dem Gitarristen Scofield (15.7., KiMM) verleihen weitere Jazzgrößen der Veranstaltung in diesem Jahr Strahlkraft. So bestreitet ein Trio mit dem Gitarristen Michael Sagmeister ein Freilichtkonzert am langen Dienstag, 16. Juli (21.00 Uhr) am Sandplatz. Auch Sagmeister, einer der versiertesten Gitarristen Europas, unterrichtet an der Jazzakademie.

Am 17. Juli spielt im KiMM das Quartett des wohl bekanntesten italienischen Schlagzeugers Roberto Gatto. Am Schluss steht eine der prägnantesten Jazzdamen am Klavier: Sylvie Courvoisier tritt dann mit ihrem Sextett „Chimaera“ vor das Publikum. Die schweizstämmige Pianistin gehört seit Jahren zu den aktivsten und angesehensten Musikerinnen der New Yorker Szene und bringt hochkarätige Musiker der Weltjazzszene mit. Diese beiden Konzerte finden wieder um 21.00 Uhr im KiMM statt.

MeranOjazz bietet weitere Hörerlebnisse, so die Jam-Session am 16. Juli und ein Jazz Dinner am 18. Juli auf der Terrasse des Hotels Aurora, bei denen Musiker der Jazzakademie und Lehrer spielen werden. Spannend wird es bei den Abschlusskonzerten der Akademie im Gymme am 20. Juli ab 18.30 und bei der öffentlichen Einführung am 21. Juli um 12.00 Uhr in die brasilianische Musik durch Luis Ribeiro am Sonntag am selben Ort.

Die Jazzwoche mit Konzerten und Kursen wird vom Verein Muspilli organisiert. Anmeldung zur Jazzwoche für manche Instrumente und Sänger sind noch möglich. Information und Tickets unter www.meranojazz.it