Musikschulen: 110 Lehraufträge für das Schuljahr 2024/25 vergeben

Von: luk

Bozen – Die Musikschulen bereiten sich auf das Schuljahr 2024/25 vor: Bei der Stellenwahl für das Lehrpersonal der Musikschulen in deutscher und ladinischer Sprache wurden 110 Lehraufträge vergeben.

Eine wichtige Voraussetzung für einen pünktlichen und reibungslosen Unterrichtsbeginn an den Musikschulen des Landes wurde vergangene Woche geschaffen: Am 1. und 2. August erfolgte die zentrale Stellenwahl in Präsenz am Sitz der Personalabteilung in Bozen. Dabei wurden 110 Lehraufträge vergeben, 74 befristete – davon 72 an den deutschen und 2 an den ladinischen Musikschulen – und 36 unbefristete Stammrollen-Aufträge. Insgesamt standen 255 Stellen zur Verfügung.

Auch an den Musikschulen fehlen Lehrerinnen und Lehrer, vor allem in den Fächern Blockflöte, Gitarre, Elementares Musizieren-Singen, Steirische Harmonika und Schlagwerk. “Es hat sich auch heuer wieder gezeigt, dass eine der großen Herausforderungen für die Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule die Rekrutierung von qualifiziertem Lehrpersonal ist und bleibt”, sagt Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti. “Wir müssen uns nachhaltig um eine kontinuierliche, lehrbefähigende Ausbildung im Inland bemühen, ebenso wie wir unser Augenmerk darauflegen müssen, dass Musikstudentinnen und Musikstudenten nach Abschluss ihres Studiums im Ausland wieder nach Südtirol zurückkehren.”

145 Stellen werden per Direktberufung vergeben

Die nach der Stellenwahl insgesamt 145 noch frei gebliebenen Lehrstellen können ab Mitte August in Direktberufung vergeben werden. Dabei können die Führungskräfte der Musikschulen auch Lehrpersonal beauftragen, das derzeit nicht oder noch nicht über die Zugangsvoraussetzungen für die Aufnahme in die Rangordnung verfügt.

Bewerbungen für Direktberufungen können bis Mittwoch, 14. August, direkt über die Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule landesmusikschuldirektion@provinz.bz.it eingereicht werden. Das Antragsformular kann auf der Homepage der Deutschen und ladinischen Musikschulen deutsche-bildung.provinz.bz.it/de/musikschulen heruntergeladen werden.

Freie Stellen auf Landeswebseiten veröffentlicht

Die Personalordnung des Landes gibt vor, dass freie Stellen veröffentlicht werden müssen. Diese sind ebenso bis zum 14. August im Internet auf den Landeswebseiten zu Verwaltung und Personal unter “Aufnahme in den Landesdienst” einzusehen: www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/aufnahme-landesdienst/freie-stellen/freie-stellen-fuer-lehrpersonal-der-musikschulen.asp