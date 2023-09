Nachhaltiger Tourismus im Fokus der AIEST-Konferenz in Madrid

Madrid/Bozen – Vom 27.-30. August fand an der Nebrija University in Madrid die Forschungskonferenz der Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST) statt, welche ca. 60 Forscher aus der ganzen Welt zu Gast hatte. Die AIEST wurde 1951 gegründet und ist die älteste internationale Vereinigung von Tourismusexperten aus Wissenschaft und Praxis.

In der diesjährigen Konferenz standen vor allem die Themen des nachhaltigen Tourismus und die digitalen Entwicklungen und Herausforderungen für den Tourismus im Fokus. Mit dabei waren auch einige Südtiroler Vertreter. Dazu zählen der AIEST-Präsident Prof. Dr. Harald Pechlaner (Eurac Research / Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) und die Forscher Dr. des. Florian Gasser (Universität St. Gallen / Freie Universität Bozen) und Ass.Prof. Dr. Michael Volgger (Curtin University). Harald Pechlaner, der der AIEST seit 2014 vorsteht, leitete durch die Konferenz und konnte zahlreiche Key-Note-Redner begrüssen. Einer davon war beispielsweise Dirk Glaesser, der Direktor der Abteilung «Nachhaltigkeitsentwicklungen im Tourismus» der World Tourism Organization (UNWTO), welcher die neuesten Daten zu den globalen Entwicklungen hinsichtlich nachhaltiger Tourimuserkenntnisse mit den anwesenden Forschern und Praktikern teilte.

Der Feldthurnser Florian Gasser konnte mit seinem Forschungsbeitrag rund um den Einfluss der sozialen Medien auf das Tourismusverhalten den dritten Platz unter den besten Forschungsbeiträgen eines Doktorierenden belegen. Der Preis für den besten Gesamtbeitrag ging an Juan Gabriel Brida, Leonardo Moreno und Miriam Scaglione. Ein besonderes Highlight steht im Sommer 2024 für die AIEST an. Dort findet nämlich die nächste Konferenz statt – diesmal in Südtirol.