Naturns feiert seine Alltagshelden

Von: mk

Naturns – Vor kurzem hat die Gemeindeverwaltung von Naturns gemeinsam mit „Kultur Naturns“ die Vereine und Verbände zu einem besonderen Abend eingeladen. Unter dem Motto „Wir feiern das Ehrenamt“ genossen rund 200 Freiwillige ein besonderes Konzert und einige kulinarische Höhepunkte.

„Wer nichts für andere tut, der tut auch nichts für sich“, mit diesem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe begrüßte der Naturnser Bürgermeister Zeno Christanell rund 200 ehrenamtlich Engagierte und zeigte sich beeindruckt von einer gut gefüllten Freilichtbühne beim Naturnser Bürger- und Rathaus. „Euer Dienst für die Allgemeinheit ist unbezahlbar und unglaublich wertvoll! Deshalb wollen wir heute Danke sagen. Danke für tausende Stunden Einsatz für unsere Dorfgemeinschaft“, hob der Bürgermeister hervor und wertschätze damit die vielfältige Tätigkeit der rund 100 örtlichen Vereine und Verbände. Die Gemeindeverwaltung unterstützt diese mit finanziellen Beiträgen, der Zurverfügungstellung von Infrastrukturen oder auch bei außerordentlichen Projekten. „Aber nicht nur das ist wichtig, wir stehen auch alle aus voller Überzeugung hinter dem Ehrenamt. Der heutige Abend ist ein Dank an alle größeren und kleineren Alltagshelden“, unterstrich Christanell.

Vereine seien Orte der Begegnung, sie sind die Basis für eine funktionierende offene, demokratische Gesellschaft – dort könne man eine Kultur des gegenseitigen Verstehens und Toleranz für die Bedürfnisse des anderen lernen. Beispielhaft dafür nannte Christanell die Aktion des Sportvereins, der sowohl von seinen Spielern aber auch von Eltern und Zuschauern einen achtsamen Umgang einfordert und klar vorgibt: Keine Beschimpfungen und Herabwürdigungen! Das sei bei einem immer mehr verrohten Ton – vor allem in den sozialen Netzwerken – sehr wichtig. „Hier müssen wir alle gemeinsam aus der Mitte der Gesellschaft klare rote Linien ziehen, denn Hate Speech kann eine Gemeinschaft vergiften“, mahnte Zeno Christanell.

Stellvertretend gratulierte der Bürgermeister im Rahmen der Feier der Musikkapelle zum 170-jährigen Jubiläum, auch der Katholische Familienverband Ortsgruppe Naturns ist 2026 bereits 50 Jahre alt geworden.

Grußworte und Lob für die Naturnser Alltagsheldinnen und Alltagshelden überbrachte die für das Ehrenamt zuständige Landesrätin Rosmarie Pamer, welche auch selbst in ihrem Heimatdorf ehrenamtlich engagiert ist. „Ihr seid das Fundament für ein gutes gesellschaftliches Miteinander und eine riesige Bereicherung für jede Dorfgemeinschaft“, unterstrich Pamer.

Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Geladenen auf ein großartiges Konzert mit dem Südtiroler Musiker und Komponisten David Frank und dem Fingerstyle-Gitarristen Marc Perin freuen. Neben diesem Hörgenuss genossen die Gäste auch kulinarische Feinheiten mit passender Weinbegleitung unter fachkundiger Führung der Naturnser Önologin und Sommelière Monika Unterthurner.

Viele fleißige Hände halfen mit, die Feier zu ermöglichen. Vor allem Tanja Flarer von „Kultur Naturns“, aber auch der Vizebürgermeister und Kulturreferent Michael Ganthaler und ein Team an Freiwilligen waren bereit, Hand anzulegen und kümmerten sich um den Service.