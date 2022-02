Naturparke: Betreuerinnen und Betreuer für den Sommer gesucht

Bozen – Jedes Jahr sind in den Südtiroler Naturparken während der Sommermonate saisonale Schutzgebietsbetreuerinnen und -betreuer im Einsatz. Sie helfen bei der Umweltbildungsarbeit in den Naturparkhäusern und bei der Besucherlenkung in den Naturparken mit. Bewerben können sich Naturinteressierte, die über naturkundliche Kenntnisse, Wissen zum Natur- und Landschaftsschutz in Südtirol sowie über pädagogisches Talent verfügen und kontaktfreudig sind.

“Gerade während der Hochsaison ist bei einem starken Besucherdruck ein konstanter Informationsdienst in den Naturparken unerlässlich”, teilt die zuständige Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer mit. “Die Betreuerinnen und Betreuer sind Ansprechpartner für alle Fragen im Zusammenhang mit dem Naturpark, sie informieren über Besonderheiten, sensibilisieren für ein naturverträgliches Verhalten und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Natur- und Umweltbildung.” Besonders für junge Menschen sei der saisonale Naturschutzdienst zudem eine gute Beschäftigungsmöglichkeit, die auch weitere berufliche Chancen eröffnen könne.

Auch 2022 sind in den sieben Südtiroler Naturparken insgesamt 17 Stellen für Naturparkbetreuerinnen und -betreuer in Vollzeit für drei bzw. sechs Sommermonate vorgesehen. Den entsprechenden Beschluss mit den Aufnahmekriterien für den saisonalen Naturschutzdienst hatte die Landesregierung am 1. Februar gutgeheißen. 241.500 Euro werden dafür zweckgebunden.

Naturschutzdienst von drei bis sechs Monaten

Der saisonale Naturschutzdienst ist für die drei Monate Juli, August und September zu leisten. Für den Naturpark Fanes-Sennes-Prags wird eine Person für den Zeitraum von Anfang Juni bis Ende August gesucht. In den Naturparken Drei Zinnen, Puez-Geisler, Schlern-Rosengarten und Trudner Horn kann der Naturschutzdienst auch sechs Monate (von Mai bis Ende Oktober) geleistet werden. Der Dienstsitz wird je nach Einsatzort in den Naturparkhäusern oder an den Hauptzugängen der Naturparks festgelegt.

Anträge bis 18. März einreichen

Die Anträge um Teilnahme am Auswahlverfahren müssen bis spätestens 18. März um 12 Uhr eingereicht werden. Die Antragstellung erfolgt über den Online-Dienst mit aktivierter Bürgerkarte oder SPID. Wer keinen digitalen Zugang besitzt, kann mit dem Gesuchformular ansuchen, das online heruntergeladen werden kann. Die Unterlagen sind in diesem Fall beim Landesamt für Natur, Rittner Straße 4, in Bozen (Tel. 0471 417770, natur.bozen@provinz.bz.it) einzureichen.

Alle Bewerberinnen und Bewerber mit den erforderlichen Voraussetzungen werden zu einem mündlichen Prüfungsgespräch eingeladen, das voraussichtlich am 4. und 5. April in Bozen am Sitz des Landesamtes für Natur in der Rittnerstraße 4 oder online erfolgt. Die Prüfungstermine mit den Uhrzeiten werden ausschließlich auf der Webseite veröffentlicht.

Vorausgesetzt wird auch die Teilnahme an einem Ausbildungskurs, den das Landesamt für Natur voraussichtlich vom 28. bis 29. April und vom 16. bis 18. Mai 2022 organisiert. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Landes im Bereich Naturparke.