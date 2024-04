Naturparks: Sommerprogramm startet am 2. Mai

Bozen – Mit dem 2. Mai öffnen nach den Naturparkhäusern Schlern-Rosengarten, Texelgruppe und Trudner Horn auch die Naturparkhäuser Puez-Geisler, Fanes-Sennes-Prags, Drei Zinnen und Rieserferner-Ahrn wieder für Naturinteressierte. Die Naturparkhäuser der Südtiroler Naturparks bieten ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein, darunter regelmäßige Kinderwerkstätten.

Die in allen Naturparks gleichzeitig stattfindenden Familienwanderungen am 14. September bieten vor allem Familien die Möglichkeit, die Naturparks kennenzulernen. Weiter geht auch die Kooperation mit den Jugendgruppen, die über die Sommermonate immer wieder in den Häusern und Parks zu Besuch sind, sowie die regelmäßig stattfindenden Brotbacktage im Naturparkhaus Trudner Horn. Einige Angebote sind bereits ausgebucht, wie z.B. die Junior-Ranger-Ausbildung für zehn- bis elf-Jährige (heuer in den Naturparks Rieserferner-Ahrn und Texelgruppe).

Themenwanderungen, wie beispielsweise die Bärenwanderung zur Conturineshöhle im Naturpark Fanes-Sennes-Prags, sind eine großartige Möglichkeit, um unter fachkundiger Anleitung im Naturpark unterwegs zu sein. Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind, gibt es in den Naturparkhäusern Dauer- und Sonderausstellungen, in denen man mehr über die Besonderheiten der Naturparks erfahren kann.

Der Besuch der Naturparkhäuser und die Teilnahme an deren Veranstaltungen lohnen sich laut Umweltlandesrat Peter Brunner immer, nicht nur für Gäste, sondern auch für Einheimische. “In den Naturparkhäusern können wir Inspiration finden, viel über unsere Umwelt lernen und unser Leben bereichern – und das alles vor unserer eigenen Haustür – im Grunde eine große Bereicherung für uns alle”, sagt Landesrat Brunner.

“Wenn es uns gelingt, bereits in jungen Jahren die Begeisterung für die Natur zu wecken, haben wir den Grundstein für einen achtsamen Umgang mit der Natur gelegt. Daher sind mir Initiativen für Kinder und Jugendliche besonders wichtig”, sagt Margareth Pallhuber, die Koordinatorin vom Bereich Naturparkhäuser und Umweltbildung im Amt für Natur.

Ergänzend fügt Annamaria Gapp, die Leiterin des neuen Naturparkhauses Texelgruppe in Naturns hinzu, dass die Naturparkhäuser wie ein Schaufenster einen Blick in die wunderbare Welt der Naturparks gewähren. “Gerade das neue Haus bietet viele interaktive und spielerische Möglichkeiten, um den größten Naturpark des Landes besser zu verstehen und kennenzulernen”, sagt Gapp. – Das neue Naturparkhaus Texelgruppe, das seit dem 26. März geöffnet ist, widmet sich auf rund 600 Quadratmetern dem Element Wasser, das den Naturpark prägt wie kein anderes.

Die Naturparkhäuser sind von Dienstag bis Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr geöffnet, im Juli und August auch sonntags. Die Häuser sind in den Sommermonaten an ausgewählten Tagen auch abends geöffnet. Der Eintritt ist frei. Auch die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.

Interessierte finden alle Veranstaltungen der Naturparkhäuser online auf der neuen Homepage der Naturparks im Bereich Veranstaltungen. Eine Übersicht über das gesamte Sommerprogramm gibt es in der digitalen Broschüre “SOMMER 2024 in den Naturparkhäusern Südtirols“.