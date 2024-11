Von: mk

Bozen – Daniel Kehlmann gelingt mit „Nebenan“ ein komischer Theaterkrimi mit starken Dialogen und einem überraschenden Plot. Es geht um Ossis, Wessis, verletzte Gefühle und Lebenslügen. Als unscheinbarer Bruno und gefeierter Schauspieler prallen Stephan Grossmann und Oliver Mommsen aufeinander und treiben das Psychoduell zweier ungleicher Nachbarn auf die Spitze. Die beiden machen den Abend zu einem unvergesslichen Theatererlebnis.

Oliver – ein bekannter Schauspieler, dessen Karriere eigentlich nicht zu bremsen ist und dem auch privat alles zu gelingen scheint, trifft kurz vor einem wichtigen Casting in London in der Eckkneipe seines Wohnhauses auf einen ihm unbekannten Nachbarn. Dieser fängt an, ihn mit immer neuen Details aus seinem Privatleben zu provozieren. Woher weiß der Nachbar das alles? Es stellt sich heraus, dass dieser Mitarbeiter eines Kreditkartenunternehmens ist, der sich aus den Kontobewegungen seiner Kunden ein exaktes Bild von deren Leben machen kann. Immer wenn der Schauspieler zum Taxi will, enthüllt er ein neues Detail: über die Untreue der Ehefrau, über ganz private Internet-Surfereien, über neue Filmprojekte, die zu scheitern drohen. Und zu Olivers Filmrollen hat der Nachbar ebenfalls eine ganz dezidierte Meinung. Oliver beginnt langsam zu begreifen, dass es sich hier um einen ausgeklügelten Racheplan eines Menschen handelt, der sich als Wendeverlierer sieht. Der Plan scheint zu funktionieren und bringt das Leben des vermeintlichen Gewinners völlig durcheinander.

Die Aufführungen finden am 19., 20. und 21. November im Waltherhaus in Bozen statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Die kostenlose Einführung beginnt um 19.00 Uhr. Informationen und Karten im Südtiroler Kulturinstitut unter www.kulturinstitut.org oder 0471 313800. Unterstützt werden die Gastspiele von der Raiffeisenkasse Bozen, Konverto und VOG; subventioniert von der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur.