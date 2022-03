Neue Sammelbox mit 32 Impulskarten

Bozen/Brixen – „Stell mich auf!“ lädt die Übersichtskarte der neuen Sammelbox „Familien feiern Feste“ Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein. 32 dreiseitige Aufsteller-Karten enthält eine Box mit diesem Titel. Die Karten wollen Familien durch das Jahr begleiten. Sie enthalten Impulse zu Themen, Festen und Ereignissen im Laufe der Monate, eröffnen neue Perspektiven und schenken Ideen für eine intensiv gestaltete gemeinsame Zeit. Die neue handliche Box mit Illustrationen und Mitmachideen ist heute vorgestellt worden und ab sofort im Pastoralzentrum in Bozen, im Haus der Familie am Ritten, beim Katholischen Familienverband, in den Jugenddiensten und im Buchhandel um sieben Euro erhältlich.

Die 32 Karten eignen sich als Einstimmung zu Festen, die Illustrationen laden ein, miteinander das Leben zu feiern. Die Aufsteller-Karten können den Esstisch und das Bücherregal schmücken und je nach Bedarf oder Fest genutzt werden. Die Außenseiten der Karten sind für Kinder gedacht und mit Zeichnungen und kurzen Textenversehen, die Innenseiten enthalten vertiefte Anregungen, wie bestimmte Anlässe gefeiert werden können. Inhaltlich vertiefen die Karten wesentliche Themen und Feste aus christlicher Sicht. Sie regen an, sich den Fragen und Gedanken von Kindern zu stellen und gemeinsam darüber nachzusinnen, was “dahintersteckt”. Mitmachideen geben Impulse, wie Familien Feste oder Ereignisse miteinander gestalten können. 16 Karten begleiten durch Feste und Ereignisse des Kirchenjahres wie Advent, heiliger Martin und heiliger Nikolaus, Weihnachten, Fastenzeit, Ostern, Mutter-, Vater- und Elterntag. 16 weitere Karten beschäftigen sich mit Themen wie Beginn und Dank, mit Versöhnung und Segen, mit dem gemeinsamen Essen, mit Namenstag, Geburtstag und den vier Jahreszeiten. Die Karten sind sympathisch und lebensnah konzipiert. Sie sind vor allem für Familien mit Kindergarten- und Grundschulkindern gedacht, aber auch für ältere Kinder.

Familienseelsorger Toni Fiung hat die Themenbroschüren vor Jahren nach Südtirol gebracht. Er freut sich über die kompakte Neuauflage: „Familien können aus einer Box auswählen, was sie genau brauchen“, erklärt er. Neben den kirchlichen Festen gehe es auch um Impulse zum Einlassen auf das Leben, um Liebe, Begeisterung, um Vorfreude und Freiheit. Die Leiterin des diözesanen Amtes für Ehe und Familie Johanna Brunner hat die Neuauflage redaktionell begleitet.

„Die Karten widmen sich der Lebenswirklichkeit von Familien“, erklärt sie. Es gehe darum, Familien als Gemeinschaft, aber auch als Einzelpersonen und als Paar wahrzunehmen und sie mit der Botschaft Jesu in Berührung und in Beziehung zu bringen. Elmar Vigl ist seit fünf Jahren Direktor des Hauses der Familie. Immer wieder sei er in dieser Zeit nach den früheren, längst vergriffenen Broschüren zu „Familien feiern Feste“ gefragt worden. „Im Haus der Familie gehen täglich Menschen ein und aus, die sich damit beschäftigen, wie sie die gemeinsame Familienzeit gut gestalten können“, erklärt er. Umso schöner sei es jetzt, die neue Box mit 32 illustrativ schön und inhaltlich kompakt aufbereiteten Themenkarten anbieten zu können. Die neue Auflage „Familien feiern Feste“ wurde in Kooperation zwischen den Diözesen Innsbruck, Graz Seckau und Bozen-Brixen entwickelt. In Südtirol wird die Aktion als Gemeinschaftsprojekt des Amtes für Ehe und Familie der Diözese Bozen-Brixen und dem Haus der Familie vorgestellt.