Neues Landesgesetz zu Ladinischem Kulturinstitut genehmigt

Bozen – Mit dem Landesgesetzentwurf “Ordnung des Ladinischen Kulturinstituts Micurá de Rü”, den gestern der Südtiroler Landtag genehmigt hat, wird das bestehende Landesgesetz aus dem Jahr 1976 ersetzt.

Die Überarbeitung des Gesetzes “Ordnung des Ladinischen Kulturinstituts Micurá de Rü” war auf Vorschlag der Landesabteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung erfolgt. Das Kulturinstitut unterliegt der Aufsicht der Landesregierung.

Landesrat Daniel Alfreider begrüßt die Überarbeitung des Gesetzes Nummer 27 aus dem Jahr 1976: “Das Ladinische Kulturinstitut ist für die Förderung der ladinischen Sprache und Kultur unabdingbar und trägt dazu bei, die Zusammenarbeit mit Universitäten, Fachinstituten und Kulturvereinen auch über die Landesgrenzen hinaus weiterzuentwickeln. Es arbeitet mit den Kulturinstituten der anderen ladinischen Täler in Fassa und in Souramont zusammen, wie auch mit den ladinischen Kulturinstitutionen in Graubünden und im Friaul.”

Das neue Gesetz stellt die Finanzierung für die Jahrestätigkeit und für Investitionen auch für die zukünftige Tätigkeit sicher, unter Berücksichtigung der Neuerungen in der Gesetzgebung in diesem Bereich. Es wird auch der Bereich Personal berücksichtigt, welcher bisher über die Satzung geregelt war. Das Personal war seit der Gründung des Kulturinstituts im Jahr 1976 bei diesem angestellt und von diesem mit eigenen Mitteln bezahlt, und es ist seit Ende 1999 Landespersonal. Das Gesetz fügt das Kulturinstitut als Hilfskörperschaft des Landes Südtirol in das Gefüge der Verwaltung ein, gemäß den heute geltenden Rechtsnormen.

Das Ladinische Kulturinstitut Micurá de Rü mit Sitz in St. Martin in Thurn im Gadertal und einem Sitz in Wolkenstein in Gröden organisiert und fördert Initiativen zur Bewahrung und Förderung der ladinischen Sprache und Kultur. Als ladinisches Kompetenzzentrum besteht die Tätigkeit des Kulturinstituts in der wissenschaftlichen Erforschung der Sprache, Geschichte und Kultur der Dolomitenladiner und Dolomitenladinerinnen. Es fördert die Kenntnis der ladinischen Kultur sowie den Erhalt und die Entwicklung des schriftlichen und mündlichen Ladinisch der ladinischen Täler.