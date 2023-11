Neun junge Solisten gastieren am 26. November in Brixen

Brixen – Am kommenden Sonntag, 26. November 2023, konzertieren um 18.00 Uhr im Forum in Brixen junge Solistinnen und Solisten aus Nord- und Südtirol. Veranstaltet wird das Konzert unter dem Motto “Junge Solist:innen am Podium” von der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, der Stiftung Musik Brixen, dem Land Tirol mit “prima la musica” und dem Verein “InnStrumenti Südtirol”.

Dieses besondere Konzertformat, das zu einem jährlichen Höhepunkt im Gesamttiroler Konzertkalender avanciert ist, präsentiert in diesem Jahr abermals neun junge herausragende Solistinnen und Solisten aus verschiedenen Lebensphasen und allen Tiroler Landesteilen mit sehr unterschiedlicher Musik.

Neun junge herausragende Solistinnen und Solisten

Eröffnet wird das Konzert vom jungen Südtiroler Geiger Sebastian Braun und dem preisgekrönten Amos-Quartett. Anschließend präsentieren die Zwillinge Felix und Raphael Niederstätter eine Uraufführung von Peter Herbert. Eine besondere Rarität bringt der Solist Lukas Duregger zur Aufführung, nämlich das vor mehr als 30 Jahren entstandene Kontrabasskonzert von Florian Bramböck. Mit dem Trompetenkonzert in D-Dur von Tartini wird der international renommierte Trompeter Bernhard Plagg brillieren.

Das Programm wird darüber hinaus in zwei eigens auf spezifische Altersgruppen abgestimmten, moderierten Schüler- und Schülerinnenkonzerten mit dem gesamten Orchester und den Jungen Solisten in Nord- und Südtirol präsentiert unter dem Motto “ab InnS´ Konzert”.

Bereits am Vortag, am Samstag, 25. November 2023, um 20.00 Uhr findet das Konzert im Haus der Musik in Innsbruck statt. Während der Eintritt in Brixen frei ist, können die Eintrittskarten für das Konzert in Innsbruck über www.innstrumenti.at und www.oeticket.com erworben werden.