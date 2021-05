“No hate speech Movement” gegründet

Bozen – Die Kommunikationsmöglichkeiten im Internet haben unsere Alltagskultur verändert. Die sogenannte Social Media-Kanäle verbinden Milliarden von Menschen und machen potenziell jeden Menschen zum Sender und Empfänger von Botschaften und Inhalten.

Diese Mediennutzung bietet viele Chancen, ist aber auch mit Problemen behaftet. Dazu gehören Hassrede und verbale Gewalt, die im Internet bisweilen besorgniserregende Züge annehmen. Nach einem krassen Fall von Hassrede, der vor einigen Wochen durch die Südtiroler Medien ging, hat sich das No hate speech Movement Südtirol Alto Adige gebildet. Es lehnt sich an die gleichlautende Initiative des Europarates an und will zu einer besseren Umgangskultur im Internet beitragen.

Erste Initiative: Vierteilige Webinar-Reihe

Als erste Initiative präsentiert eine vierteilige Webinar-Reihe. Im Austausch mit Expertinnen und Experten werden verschiedene Aspekte der aktuellen Mediennutzung und deren Auswüchse thematisiert und gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht, Hassrede und verbale Gewalt im Internet einzudämmen.

Webinar 1 und Webinar 2 wurden bereits veranstaltet und können in der Facebook Videothek angesehen werden.

Webinar 3 am 26.5.21: Hass im Netz? | Wie reagieren? | Counterspeech

Das dritte Webinar der Reihe findet am 26. Mai um 20.00 Uhr online auf ZOOM statt:

 https://us02web.zoom.us/j/87278283131 + Livestream auf der FB-Seite das No hate speech movement Südtirol Alto Adige

Beim Webinar 3 stehen persönliche Erfahrungen und die Reaktionsmöglichkeiten für Internet-Nutzerinnen im Vordergrund, die sich mit Hassrede und verbaler Gewalt konfrontiert sehen und die das nicht hinnehmen und in angemessener Form reagieren wollen.

Mit Juliane Chakrabarti, der zweiten Vorsitzenden von ichbinhier e.V. (Hamburg), und Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend, Forum Prävention Bozen. Juliana Chakrabarti ist nach dem ersten Webinar nun auch beim dritten zu Gast und wird dabei darlegen, wie „ichbinhier“ beim Auftauchen von Hassrede im Internet vorgeht und welche Reaktions- und Interventionsmöglichkeiten dabei bestehen. Florian Pallua wird über ein entsprechendes Projekt der Fachstelle Jugend im Forum Prävention berichten und auf die Situation und Kommunikationskultur in Südtirol eingehen.

Das Webinar findet in deutscher Sprache statt.