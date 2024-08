Nostalgie und Gegenwart

Von: mk

Meran – Am 27. August präsentiert das Wiener Kammerorchester beim südtirol festival meran ein Programm, das historisch im Barockzeitalter beginnt und in der Gegenwartsmusik endet. Johann Sebastian Bach schreibt sein fünftes Cembalo-Konzert für das Collegium Musicum, das im Zimmermannschen Kaffeehaus in Leipzig auftritt. Der in Meran lebende Komponist Marcello Fera verfremdet in „Follephonia Doppia“ Corellis Follia-Variationen, Peter Tschaikowsky erinnert sich in „Souvenir de Florence“ an eine Frühlingsidylle in der Toskana und Arash Safaian schreibt zeitgenössische Musik über Bach, in der man Bach hört, ohne Bach zu hören. Bachs Musik, von den Chorälen über die Orchesterwerke bis zu Stücken für Orgel und Klavier, wird in Safaians Neukompositionen mit dem Vibraphon als „Lichtpunkt” weiterentwickelt. Die Solisten sind an diesem Abend Sebastian Knauer (Klavier) und Morten Friis (Vibraphon). Das Konzert südtirol festival meran beginnt um 20.30 Uhr im Kursaal.

Das Wiener Kammerorchester (WKO) wurde 1946 gegründet. Diesem Ensemble kommt das Verdienst zu, wesentlich zur Entwicklung der Figur des solistischen Dirigenten innerhalb des Orchesters beigetragen zu haben. Zu den vielen Stars der Musikgeschichte, die den Weg des WKO gekreuzt haben, gehören Benjamin Britten, der das Orchester im Jahr seiner Gründung dirigierte, und Daniel Barenboim, der im Alter von neun Jahren als Pianist sein Debut beim WKO gab. Ab der Saison 2023/24 ist Jan Willem de Vriend der Chefdirigent des Klangkörpers.

Sebastian Knauer wurde 1971 in Hamburg geboren. Erwähnenswert sind seine Einspielungen mit Werken von J.S. Bach und dessen Söhnen J.C. und C.P.E. Bach (Berlin Classics 2011 – 2016) von Haydn-Konzerten (Naxos 2007) und von Mozart-Werken (Warner Classics 2005). Bemerkenswert ist auch sein Versuch, Werke und Generationen unterschiedlicher Musiker zu vergleichen. Neben dem bereits erwähnten Bach-Projekt ist der Vergleich zwischen Mozarts Klavierkonzerten und den wenig bekannten Klavierkonzerten seines Sohnes Franz Xaver interessant. Eine vergleichbare Gegenüberstellung unternahm Knauer mit dem letzten Klavierkonzert von Mozart und dem ersten von Beethoven. 2007 spielte Knauer die weltweit erste Aufnahme einer vergessenen Schubert-Sonate ein – die von Jörg Demus entdeckte „Sonate Oubliée”. Im Verlauf seiner erfolgreichen Karriere hat er mit vielen weltbekannten Musikern zusammengearbeitet, darunter Sabine Meyer, Albrecht Mayer und Daniel Hope.

Morten Friis (1968) ist ein dänischer Schlagzeuger, Komponist, Produzent und Dirigent 1988 gründete er zusammen mit Uffe Savery das Safri Duo, das in wichtigen Konzerthäusern auftrat wie in der Berliner Philharmonie, in der Oper in Sydney, in der Wigmore Hall, in der Royal Festival Hall und in der Royal Albert Hall. Im Jahr 2000 gelang dem Safri Duo der große Durchbruch, nachdem es sich von der Klassik ab- und der Techno-, Tribal- und House-Musik zugewandt hatte. Im Januar 2001 veröffentlichten sie ihre erste Single „Played a Live” die zu einem weltweiten Hit wurde und ihnen den Danish Music Award für den besten dänischen Club-Hit einbrachte. Zum Repertoire des Safri Duos gehören neben Klavierwerken, insbesondere von Johann Sebastian. Bach, die für Marimba und Vibraphon arrangiert wurden, auch zeitgenössische Musikstücke, die für das dänische Erfolgsduo komponiert wurden.

27.08.24 um 20.30 Uhr im Kursaal Meran

MARCELLO FERA (1966)

Follephonia nach Musik von Arcangelo Corelli für Geige, Vibraphon und Streichorchester

PETER TSCHAIKOWSKY (1840-1893)

Souvenir de Florence in d-Moll

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Konzert für Klavier Nr. 5 in f-Moll BWV 1056

ARASH SAFAIAN (1981)

„ÜBERBACH“: Konzerte für Klavier, Vibraphon und Streichorchester