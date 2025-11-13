Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Novemberlesung in der Landesbibliothek “Teßmann”
Novemberlesung in der Landesbibliothek “Teßmann”

Donnerstag, 13. November 2025 | 10:52 Uhr
Am 20. November sind (v.l.) Josef Oberhollenzer, Mirijam Obwexer, Greta Pallhuber und Maxi Obexer zu Gast in der Landesbibliothek \
LPA/Teßmann
Von: Ivd

Bozen – Die Grazer Autorenversammlung (GAV) Südtirol lädt im November wieder zu einer Lesung in Bozen ein: Josef Oberhollenzer präsentiert seinen neuesten Roman “Sellemond oder Von der Schwierigkeit, Touristen zu töten”, dem der Deutschlandfunk eine “ungeheure literarische Wucht” zuschreibt.

Mirijam Obwexer und Greta Pallhuber stellen ihr gemeinsames Projekt Schere Stein Papier vor – ein engagierter neuer Rundbrief für Südtirol, und Maxi Obexer liest aus ihrem neuen Essay- und Erzählband “Odysseus’ Hund. Erzählungen von der gegenseitigen Zähmung”, in dem sie das wechselvolle Verhältnis von Menschen und Tieren aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet.

Moderiert wird die Veranstaltung nächsten Donnerstag um 20.00 Uhr in der Landesbibliothek “Dr. Friedrich Teßmann”, Armando-Diaz-Straße 8 in Bozen, von Jörg Zemmler, Leiter der GAV/Südtirol. Der Eintritt ist allen Interessierten kostenlos möglich.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

