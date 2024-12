Öffentliche Silversterfeiern in Südtirol

Von: lup

Südtirol bereitet sich anlässlich der bevorstehenden Silvesternacht mit mehreren großen Feiern auf öffentlichen Plätzen vor, auf denen Shows und Live-Musik zu sehen und hören sein werden. Aus Umweltgründen wurde allerdings überall das Verbot von Knallkörpern ausgesprochen. Mit Ausnahme von Lana wird es in diesem Sinne ebenfalls nirgendwo ein Feuerwerk zu bestaunen geben. Medienberichten zufolge kündigt Quästor Sartori strenge Kontrollen im Rahmen der Feierlichkeiten an. Gerade nach dem jüngsten Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg sei eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen notwendig.

In Bozen wird auf dem Siegesplatz ab 21.00 Uhr gefeiert. Das Angebot umfasst Musikeinlagen sowie eine Licht und Lasershow. 45 private Sicherheitskräfte, Polizei und Carabinieri-Aufgebote werden für die Sicherheit der Gäste sorgen und darauf achten, dass das Verbot von hochprozentigem Alkohol und Glasflaschen eingehalten wird.

In Brixen wird bereits am Vormittag gefeiert, wenn die „Kaminkehrer“ auf dem Christkindlmarkt für Unterhaltung sorgen. Im Innenhof der Hofburg wird man sich um 17.30 Uhr und 18.30 Uhr an Musik-Shows erfreuen dürfen. Pünktlich zum Jahreswechsel wird die Feier mit einer Lasershow abgerundet.

Auch in Meran wird der Jahreswechsel bereits am Vormittag auf dem Christkindlmarkt gefeiert. In der Freiheitsstraße, am Thermenplatz sowie am Theaterplatz wird dann um Mitternacht das neue Jahr feierlich eingeläutet.