Offizielle Verleihung des Audit-Zertifikats für Schulbibliothek des Meraner Kaiserhofs

Meran/Bozen – Die Schulbibliothek der Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran hat sich ihrem ersten Qualitätsaudit gestellt – und das mit Erfolg! Sie ist somit die erste Bibliothek einer Berufsschule in Südtirol, die das Qualitätszertifikat erhält.

Am 23. Oktober fand in Bozen im Waltherhaus die offizielle Verleihung des Audit-Zertifikates statt. Der Landesrat Philipp Achammer, die Direktorin des Amtes für Bibliotheken und Lesen Marion Gamper und der Verantwortliche für die Schulbibliotheken des Landes Markus Fritz betonten in ihren Reden die Wichtigkeit der Bibliotheken als kulturelle Einrichtungen und Orte der Begegnung, der Information und des Austausches. Bibliotheken demokratisieren Bildung, indem sie Zugang zu Wissen für alle Menschen jeden Alters, jeder Herkunft oder Status bieten.

Die Schulbibliotheken spielen eine zentrale Rolle für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbstbestimmten Erwachsenen, die in der Lage sind Informationen zu finden, zu unterscheiden, kritisch zu hinterfragen und zu bewerten. Eine viel grundlegendere Fähigkeit, um sich überhaupt mit Informationen auseinandersetzen zu können, ist die Lesekompetenz. Lesen ist nicht nur eine angenehme Freizeitbeschäftigung mit der Möglichkeit in andere Welten einzutauchen, sondern auch Grundlage fürs Lernen. Auch am Kaiserhof spielt die Leseförderung eine große Rolle. Neben einem ansprechenden, abwechslungsreichen und auf die Bedürfnisse der Schulgemeinschaft angepassten Leseangebots, organisiert die Schulbibliothek zahlreiche Veranstaltungen und Leseaktionen. „Lesen ist cool“ ist unsere Mission. Sich in der Bibliothek wohlfühlen ist dabei genauso wichtig, wie das Medienangebot, die professionelle Beratung und die Unterstützung bei der Recherche.

Für die Qualitätsprüfung durch das Amt für Bibliotheken und Lesen war die Einreichung zahlreicher Unterlagen nötig und es standen die Besichtigung der Bibliothek seitens einer Fachjury und ein Fachgespräch auf dem Programm. Dabei wurden die Bibliotheksarbeit und die Entwicklung der Schulbibliothek der letzten Jahre genau unter die Lupe genommen.

Die wertvollen Informationen, die das Bibliotheksteam aus dem Audit-Prozess gewinnt, dienen als Bestätigung und Motivation des bereits Erreichten und als Grundlage für Veränderung und Verbesserung der zukünftigen Arbeit.

In den letzten Jahren hat sich am Kaiserhof ein Netzwerk an Mitarbeitenden, Interessierten und fleißigen Lesern gebildet, welches das Angebot der Bibliothek nutzt und immer wieder neue Impulse und Inspiration liefert.