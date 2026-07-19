Omar Visintin und Jürgen Braun beweisen Nähe für herzkranke Kinder

Von: ka

Bozen – Vor Kurzem fand ein beeindruckendes Treffen des Präsidenten des Vereins Kinderherz mit dem Geschäftsführer von Kiku Apple, Jürgen Braun, und dem Südtiroler Snowboard-Weltklassesportler Omar Visintin statt. Der Anlass war ein erfreulicher: eine Spendenübergabe von 1.000 Euro für ein spezifisches Projekt zur Unterstützung von Therapien für herzkranke Kinder, die zwar klinisch angemessen, aber nicht vom öffentlichen Gesundheitsdienst mitgetragen werden.

Kinderherz Präsident Ulrich Seitz betont, dass die Unterstützung aus der Wirtschaft und des Sports für den Verein von enormer Bedeutung ist, auch weil die Versorgungsprobleme von Menschen, die ein Leben lang, erhebliche Einschränkungen in ihrer Gesundheit erfahren, nicht nur für die Direkt Betroffenen, sondern auch für deren Angehörigen, entsprechende Einschnitte in ihrem Leben mit sich bringen. Der Vorstand des Vereins Kinderherz ist sehr daran interessiert über die Spenden, die von Unternehmern und Privatpersonen gewährt werden, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, den Übergang der jungen Patienten vom Kindesalter ins junge Erwachsenensein klinisch, gesellschaftlich und therapeutisch begleiten.

Und hierbei ist Sichtbarkeit grundlegend, denn es sind Hunderte von Fällen, die in Südtirol wegen ihres Herzfehlers Solidarität benötigen. Ganz in diesem Sinne versucht der Verein Kinderherz immer wieder mit Veranstaltungen für die Bevölkerung auf die Notwendigkeit der Herzgesundheit hinzuweisen. Ganz in diesem Sinne findet bald, bereits zum sechsten Mal findet die beliebte Reihe „Kino unter dem Lichtenstern“ am Ritten statt. Es handelt sich dabei um „Freilichtkino für einen guten Zweck“. Hausherrin ist die ehemalige Vizepräsidentin des Vereins Kinderherz, Verena Wachter Dovas, deren Tochter vor einigen Jahren aufgrund der angesprochenen Pathologie verstorben war. Das war und ist immer noch ein riesiger Schlag sowie Verlust für unsere gesamte Gruppe, betont Präsident Ulrich Seitz. Es ist die engagierte Familie Wachter Dovas, die sich auch für die diesjährige Ausgabe sehr viele Attraktionen einfallen hat lassen, Die liebgewonnene Tradition im August, die allen Interessierten unbeschwerte Kinoabende beschert wird maßgeblich vom Tourismusverein Ritten mitgetragen.

Kinofans sollten sich nun spezifisch folgende Termine, nicht entgehen lassen: am 01.08.2026 „Rock my heart“ – ein packender deutscher Familienfilm mit Dieter Hallervorden und Annette Frier, am 05.08.2026 „ein Dorf sieht schwarz“ – eine französische Erfolgskomödie und am 08.08.2026 der Kassenschlager aus Spanien in italiensicher Sprache mit dem Titel „la riunione del condominio“. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr und Anmeldungen sind über info@kinderherz.it oder 3285672127 erwünscht.