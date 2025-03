ORF-Wettbewerb “Sag’s multi”: Südtiroler im Finale

Von: mk

Bozen – Der ORF schreibt jedes Jahr den Wettbewerb Sag’s Multi aus, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Rede zu einem der vorgeschlagenen Themen in zwei Sprachen halten müssen: Deutsch und einer weiteren Sprache ihrer Wahl. Für diese Ausgabe drehen sich die Redebeiträge rund ums Thema “Bewegt Euch!”.

Bereits seit mehreren Jahren nehmen auch Schülerinnen und Schüler aus Südtirol am Wettbewerb teil, acht haben es in diesem Jahr ins Finale geschafft: Mihail Atanasovski Mirchevski, Elena Bonadio, Zeno Corrà, Sebastian Pramstrahler, Lisa Pivetta und Amina Jamal vom Wissenschaftlichen Gymnasiums “Torricelli”, Sabrina Ye von der Wirtschaftsfachoberschule “Battisti” und Fatima Sajad von der Fachoberschule “Claudia De Medici”.

“Die Teilnahme der italienischen Schülerinnen und Schüler an diesem Wettbewerb zeigt das hohe Niveau der kulturellen und sprachlichen Kompetenz, das in unseren Schulen vermittelt wird”, betont der italienische Bildungslandesrat Marco Galateo. Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta beglückwünscht die Schülerinnen und Schüler ebenso deren Lehrerinnen Caterina Sabatino (Torricelli) und Barbara Benetti (Battisti): “Sie alle haben in diesem Wettbewerb ihre Fähigkeiten und ihren kritischen und dialektischen Geist unter Beweis gestellt.”

Die Finalistinnen und Finalisten haben sich mit ihren Reden am 11. März in Innsbruck fürs Wettbewerbsfinale Mitte Mai in Wien qualifiziert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus allen österreichischen Bundesländern. Die Gewinnerinnen und Gewinner haben anschließend die Möglichkeit, dem Sag’s Multi /Konnex Alumni Club beizutreten und ein Praktikum beim ORF zu absolvieren.