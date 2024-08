Ortsgruppe Proveis feiert 25-jähriges Bestehen

Von: mk

Proveis – Am Sonntag, den 4. August lud der Ausschuss der Ortsgruppe Proveis der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund zur 25-Jahr-Feier ein. Im Mittelpunkt stand der Dank für das vergangene Vierteljahrhundert.

Das Jubiläum wurde mit der Heiligen Messe in der Pfarrkirche von Proveis eröffnet. Unter der Leitung von Pfarrer Siegfried Pfitscher feierten die Mitglieder der Ortsgruppe gemeinsam mit den zahlreich erschienenen Ehrengästen und Proveisern ihren besonderen Geburtstag. In seiner Predigt stellte der Pfarrer die Frage: Was ist meine Kraft im Leben? Unter anderem könnten dies gute Beziehungen und Träume, die gemeinsam verwirklicht werden, sein, so Siegfried Pfitscher. In diesem Sinne seien auch die Vereine eine mögliche Kraft im Leben.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde der offizielle Teil des Jubiläums abgehalten. Ortspräsident Adalbert Pichler dankte Pfarrer Siegfried Pfitscher für die feierliche Messe und freute sich, dass so viele daran teilgenommen haben. „Eine besondere Ehre ist es, dass auch so viele Ehrengäste zu uns gekommen sind“, erklärte Adalbert Pichler und führte aus: „Landespräsidentin Theresia Agreiter Larcher und ihre Stellvertreter Rita Vantsch Verginer und Johann Weissensteiner, Bezirkspräsident Ernst Hofer und seine Stellvertreterin Marianna Egger und die Vertreter unserer benachbarten Gruppe Laurein, Robert Kollmann und August Kerschbamer, von der Seniorenvereinigung; von unserer Gemeinde Bürgermeister Ulrich Gamper und die Vertreter der bäuerlichen Organisationen, Bauernbundortsobmann Walter Marzari, Ortsbäuerin Evi Fischer Pichler und Mathias Pichler und Nicole Pichler von der Bauernjugend.“ Einen ganz herzlichen Gruß und Dank richtete der Ortspräsident weiters an die anwesenden Gründer der Ortsgruppe.

„Möge euer Zusammenhalt ein Beispiel für alle sein!“

Einer der Gründer war Sebastian Mairhofer, der der Gruppe zudem rund 20 Jahre lang vorstand. Er blickte anschließend auf die Tätigkeit der letzten 25 Jahre zurück. „Auch wenn wir nur eine kleine Gemeinde sind, haben wir um die 60 Mitglieder. Außerdem haben wir uns stets bemüht, unser Programm laufend auszubauen“, so Sebastian Mairhofer. Die Tätigkeit reichte bzw. reicht dabei von Festen und Ausflügen über Vorträge bis hin zu religiösen Veranstaltungen und Kranken- und Altenbesuchen.

Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes, was unter seiner Führung alles veranstaltet werden konnte, erhielt Sebastian Mairhofer im Anschluss an seine Rückschau ein Geschenk. Geehrt wurde auch Peter Gamper, der in den letzten zwölf Jahren als Schriftführer tatkräftig im Ortsausschuss mitgearbeitet hat.

Die Ehrengäste sprachen den früheren und jetzigen Ausschussmitgliedern ein großes Lob und einen großen Dank für ihre umfangreiche Tätigkeit aus. „Es gelingt euch immer wieder, Initiativen zu starten und zum Wohle der Gemeinschaft etwas zu leisten. Ihr bringt die Leute zusammen und dafür sei allen, die mitgearbeitet haben und mitarbeiten, gedankt. Mögen euer Zusammenhalt und eure Motivation ein Beispiel für alle sein“, brachte es Bürgermeister Ulrich Gamper auf den Punkt.

Beim Pfarrfest, das auf dem Kirchplatz stattfand, ließen die Anwesenden ihren Jubeltag schließlich noch in geselliger Runde ausklingen.